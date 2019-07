Bracciano, arriva lo Street Festival dal 12 al 14 Luglio

La Typical Truck Street Food, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bracciano, darà vita all’evento più colorato e gustoso dell’estate. All’interno del centro storico di Bracciano, trasformato per l’occasione in una isola totalmente pedonale, verrà allestito un vero e proprio villaggio dedicato allo Street Festival.

Il centro storico di Bracciano sarà arricchito da ristoranti su ruote e street band per un’esplosione di divertimento on the road. 24 Street Chef a bordo dei loro simpatici e stravaganti Truck e ApeCar arriveranno da diverse parti d’Italia per proporre il meglio dello street food italiano. All’interno dell’evento un percorso musicale con palchi dedicati e band lungo le strade offriranno affascinanti spettacoli di intrattenimento durante tutto l’arco del festival. A dieci giorni dall’evento la Ttsfood svela il menù:

MENU’

Tiramisù espresso (Cookie Jam), Olive e cremini ascolani (Oliva Time), Sfiziosità di pesce fritto (La nuova Pescheria), Hamburger e Hot-dog gourmet (Food Family), Hamburgher di Chianina (Griddled), Panino con scottona sfilacciata (AO!), Polpette fritte in vari gusti (anche vegane) ( L’Appetito polpetteria), Carciofo alla giudia (Domus Carciò), Cucina tipica siciliana (Le bontà siciliane), Bombette, pucce, focaccia e specialità pugliesi ( Sapori di Puglia), Arrosticini di pecora, carciofo alla giudia e salsicce e broccoletti (Bizzi), Paella valenciana e sangria (La Rueda), Birra artigianale cruda tedesca (Landshuter Brauhaus), Cuzzetiello e pizza fritta (Napul’è), Panino con polpo arrosto (L’Apulia),Arancine in vari gusti (Ohanna), Panini con carne di bufala e burratina (La Gallina al volante), Panuozzo di Gragnano con salumi (Panù), Cuoppo di pesce fritto (Sfizio Capitale), Hamburger, hot dog pulled pork (American Chips), Arrosticini e patate a spirale (Ape Magna), Bombe, ciambelle calde e sfogliatelle (Petriglia dolciaria), Pasta mantecata nella forma di parmigiano e fritti in vari gusti (I butteri) e Cartoccio di salumi da passeggio (L’Ulivarella).