Il senatore Lega Stefano Candiani, sottosegretario al ministero dell’Interno, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.

Sul caso Sea Watch e le parole delle autorità tedesche sull’arresto di Carola

“Ci sono effetti da calura estiva –ha affermato Candiani-. Questa circostanza meriterebbe una considerazione più profonda da parte delle autorità tedesche. La Rackete non viene arrestata perché ha salvato delle persone, ma perché ha forzato un blocco e messo a rischio la vita di alcuni agenti. Nessuno giustificherebbe chi alla guida di un tir dovesse forzare un posto di blocco delle forze dell’ordine. Su questo caso però ci sono persone che stanno giocando una partita politica. Quello che mi sembra surreale è come possano metterci francesi e tedeschi a censurare il comportamento dell’Italia che sta semplicemente facendo rispettare una legge che è in vigore. Se Sea Watch aveva l’obiettivo di salvare le persone poteva farle sbarcare in Tunisia o a Malta, oppure portarle in Francia dopo aver ricevuto il diniego dell’Italia. Lei voleva sbarcare in Italia per fare un dispetto al governo italiano. “Il nostro obiettivo è essere seri e far rispettare le regole, se con questo obblighiamo anche i Paesi europei ad assumersi responsabilità, stiamo facendo gli interessi dell’Europa intera. Vorrei vedere se queste cose fossero accadute al confine con Germania e Francia cosa sarebbe successo. Hanno peccati ben più grandi da farsi perdonare e non possono darci lezioni. Il casino in Libia l’hanno fatto i francesi, sempre i francesi abbandonavano i migranti al confine con l’Italia”.

Sugli insulti sessisti a Carola

“Già solo il pensiero che qualcuno possa pronunciare parole simili è vergognoso, purtroppo di bestie ce ne sono sempre in giro” ha dichiarato Candiani.

Sui parlamentari del PD a bordo della Sea Watch

“E’ stato un atto trucido, certamente non consono a un rappresentante politico. Si sono messi dalla parte del conducente del bus terrorista che forza il posto di blocco per fare una strage. La differenza tra chi forza un posto di blocco ubriaco e chi vuol fare un atto terroristico è molto labile nel momento in cui si mettono a rischio delle persone. Questi del PD hanno perso il lume della ragione e si mettono dalla parte di chiunque va contro il governo”.

Sugli sbarchi fantasma a Lampedusa

“Coloro che sbarcano coi barchini vengono gestiti come clandestini e se vengono dalla Tunisia vengono anche rimpatriati” ha dichiarato Candiani.

Sulla rotta balcanica e l’ipotesi muro al confine

“Il confine è confine. La porta di casa propria che sia di vetro o di ferro è comunque la porta di casa propria. Ricordiamoci che sulla rotta balcanica esiste un traffico di armi e il rischio infiltrazioni terroristiche”.

Fonte Radio Cusano Campus