Autonomia, Fornaro: “Il testo deve essere emendabile”

“Il testo degli accordi sull’autonomia differenziata deve essere emendabile, perché siamo in una democrazia parlamentare e quindi deputati e senatori non possono essere relegati al ruolo di semplici spettatori.

Si mettano perciò il cuore in pace i Presidenti Fontana e Zaia perché il Parlamento può e deve essere protagonista anche per evitare che in maniera surrettizia si metta in discussione l’unità della nazione”.

Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro