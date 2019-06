Padova, Girovagarte 2019, I^ edizione

Al via la prima settimana di GirovagArte: dal 25 giugno al 4 luglio la carovana di GirovagArte farà tappa in piazzale Azzurri d’Italia con il suo truck offrendo spettacoli di cabaret, musica e teatro a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente.

Contemporaneamente sarà allestito un altro palco all’interno del Parco Milcovich dove si svolgeranno gli altri spettacoli in programma i cui biglietti sono acquistabili on line su www.girovagarte.eventbrite.it o in loco la sera dell’evento.

Da non perdere in questa prima settimana il concerto di The André e La Municipàl il 26 giugno, Giuliana Musso il 28 giugno, Giobbe Covatta il 29 giugno e lo spettacolo per i più piccoli L’elefante sospeso il 30 giugno. Inoltre, giovedì 4 luglio il truck si trasformerà in una vera e propria aula didattica che ospiterà i laboratori di cucina sana de “le buone abitudini – Despar” con lo chef Stefano Polato. Bambini e genitori avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica in cui imparare divertendosi a scegliere un’alimentazione sana realizzando al termine una ricetta da veri chef!

“Si tratta di un progetto fortemente innovativo – spiega l’assessore alla cultura Andrea Colasio – che ci permette di rafforzare e valorizzare la presenza culturale nell’intero territorio cittadino anche facendo rete con gli altri soggetti che già organizzano iniziative nelle varie zone di Padova. Con GirovagArte per la prima volta ogni quartiere avrà una propria specifica programmazione culturale. Ringrazio le Consulte dei vari quartieri, le associazioni e Aspiag Service per la sua importante collaborazione”.

Martedì 25 giugno, alle ore 21.15, grande apertura gratuita al pubblico in piazzale Azzurri d’Italia dove arriverà il truck di GirovagArte con un’emozionante serata di teatro di strada con ospiti internazionali, magici trampolieri e le coinvolgenti sonorità della Funkfara, in un’atmosfera gioiosa di festa per tutte le età.

Nel dettaglio:

FESTA DI APERTURA GIROVAGARTE 2019

E1NZ – Le Bistro E Funkfara street band – artisti di strada

Non è facile descrivere in poche parole il duo di artisti svizzeri E1NZ, perché Esther e Jonas Slanzi attraversano i generi performativi sempre ad altissimo livello e li arricchiscono di leggerezza, acrobazie, velocità, trucchi e teatro in armonia. In breve, se l’originalità e la versatilità hanno un nome, allora questo è E1NZ! Lo spettacolo sarà preceduto dalla Festa di apertura con Funkfara Street Band (diretta da Yuri Argentino e Glauco Benedetti) e artisti di strada.

Genere : teatro di strada e live music

Luogo : piazzale Azzurri d’Italia

Evento gratuito