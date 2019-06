Latina, Polizia Locale in azione sabato notte

Polizia Locale in azione nel fine settimana. Sabato 1° giugno gli agenti agli ordini del Comandante Francesco Passaretti hanno eseguito uno specifico intervento in Via Tiziano-Via Isonzo per contrastare il fenomeno delle soste irregolari. Sono inoltre scattati 28 controlli nell’ambito di un posto di blocco effettuato in corrispondenza della rotatoria di Borgo Piave. Eseguito anche un sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada e un fermo amministrativo ai sensi dell’art. 170.

Venerdì 7 giugno è stato sviluppato un servizio di rafforzamento appiedato del controllo cittadino dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 a Piazza del Popolo, Via Fratelli Bandiera, Via Oberdan, Piazza della Libertà e Corso Matteotti.

Nell’ultimo fine settimana, invece, gli agenti hanno eseguito una mirata attività di controllo anche attraverso l’utilizzo del dispositivo elettronico Munipol, con il quale è possibile effettuare la verifica dell’assicurazione e della revisione dei veicoli.

Gli equipaggi hanno allestito un posto di blocco in Via Don Torello dove sono stati effettuati 768 controlli. Il bilancio è di 22 verbali elevati ai sensi dell’art. 193 del Codice della Strada (assicurazione), art. 80 (revisione) e art. 180 (mancati documenti al seguito). Sono stati eseguiti anche 3 sequestri amministrativi.

Sempre sabato notte è stato effettuato un controllo all’interno di un locale notturno del capoluogo e un intervento in Via Londra per occupazione abusiva di un immob