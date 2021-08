Raggi: “La Polizia Locale di Roma Capitale questo fine settimana ha eseguito oltre un migliaio di controlli”

Così la prima cittadina della capitale sulla sua pagina Facebook:

La Polizia Locale di Roma Capitale questo fine settimana ha eseguito oltre un migliaio di controlli nelle zone tipiche della movida come Ponte Milvio, Pigneto e Campo de’ Fiori. Le verifiche hanno portato alla chiusura di 5 minimarket e 2 camion bar per vendita irregolare di alcolici. In totale sono state quasi 50 le attività sanzionate per irregolarità amministrative e per violazione delle norme anti-covid.