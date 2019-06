Raffaele Cantone, presidente dell’ANAC, così si esprime sul sblocca cantieri:

Faccio fatica a individuare una filosofia alternativa che non sta emergendo dallo Sblocca Cantieri. Prevede uno zibaldone di tante misure, alcune utili altre meno, ma certamente non tali da sbloccare il sistema dei cantieri dall’oggi al domani. E non si comprende, soprattutto, l’idea di fondo che c’è.