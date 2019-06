Fiumicino, cerimonia ufficiale per il debutto dell’A350-1000 di Cathay Pacific

Ha fatto ufficialmente il suo debutto sulla pista di Roma Fiumicino il nuovo A350-1000 firmato Cathay Pacific, accolto al gate dai rappresentanti della Compagnia di Hong Kong e di Aeroporti di Roma, insieme a media e passeggeri.

Per la prima volta, infatti, lo scalo romano ha visto sulle proprie piste il nuovo aeromobile Airbus nella sua versione 1000, uno dei più moderni e all’avanguardia per tecnologia e comfort offerto ai passeggeri.

Durante la cerimonia ufficiale Justin Chang, Country Manager Italia e Spagna di Cathay Pacific, e Federico Scriboni, Head of Airline Traffic Development di Aeroporti di Roma, hanno simbolicamente tagliato il nastro per l’arrivo ufficiale dell’A350-1000, che opererà quotidianamente collegando Roma ad Hong Kong, hub della Compagnia.

Le parole di Justin Chang

Nel dare ufficialmente il via ai voli operati con questo aeromobile, Justin Chang ha dichiarato: “Vedere per la prima volta l’A350-1000 su queste piste è per noi motivo di grande orgoglio e frutto di un lavoro costante di sviluppo della nostra offerta. Crediamo molto nelle potenzialità del mercato italiano e l’aumento di capacità che ci porterà il volo giornaliero operato con questo aeromobile è una risposta alla crescente richiesta che proviene in particolare dai nostri clienti di Roma e del Centro-Sud Italia.” Continua poi Chang: “La massima attenzione per chi sceglie di viaggiare con Cathay Pacific è per noi una priorità e possiamo dire che con il nuovo A350-1000 stiamo offrendo un’esperienza superiore, che va oltre tutto quello che normalmente è considerato standard, e di questo non possiamo che essere particolarmente orgogliosi.”

Le dichiarazioni di Federico Scriboni

“Accogliamo con piacere l’arrivo di questo innovativo modello di aeromobile che collegherà quotidianamente lo scalo romano con Hong Kong potenziando ulteriormente l’offerta da Fiumicino”, ha commentato Federico Scriboni di ADR. “Si tratta di un investimento importante da parte di Cathay Pacific Airways – ha proseguito – che ha scelto il Leonardo da Vinci come primo aeroporto italiano sul quale iniziare ad operare con uno dei modelli di velivoli più tecnologici e confortevoli sul mercato. È la conferma del ruolo strategico che riveste Fiumicino, sempre più attrattivo a livello internazionale per passeggeri e compagnie aeree, e l’hub in assoluto più apprezzato dai passeggeri nel mondo occidentale secondo le rilevazioni ufficiali di Airport Council International”.

Le rotte

Già operativo su altre rotte (tra le quali Washington DC, Madrid, Tel Aviv, Amsterdam, Manchester e Zurigo), il nuovo aeromobile è parte di un ordine di 20 velivoli in consegna entro il 2021: un segnale importante dei continui investimenti della Compagnia di Hong Kong per offrire ai propri passeggeri una delle flotte più giovani e all’avanguardia al mondo.

Il nuovo A350-1000

Il nuovo velivolo si distingue per aerodinamica, design e tecnologia all’avanguardia; massima efficienza in termini di consumo di carburante e un’esperienza di viaggio all’insegna del comfort grazie anche alla maggiore silenziosità in cabina, che permette un migliore riposo per tutti i passeggeri.

Maggiore spazio nelle tre cabine di Business (46 posti), Premium Economy (32 posti) ed

Economy Class (256 posti) e livelli di servizio d’eccellenza caratterizzano il nuovo

A350-1000. Il nuovo sedile di Economy, inoltre, vede un poggiatesta completamente

rinnovato per offrire la possibilità di riposare al meglio durante il volo, e il monitor HD

da 11.1’’, per garantire ai passeggeri una fruizione migliore dei contenuti offerti dal

sistema di intrattenimento di bordo.

Per offrire ai propri passeggeri il massimo del comfort, a terra come a bordo, Cathay Pacific

si avvale di partner di altissimo livello come Plaza Premium Lounge: i passeggeri di

Business e i soci Marco Polo Club (a partire dal livello Silver) ricevono infatti l’invito alla

lounge al momento del check-in, per un’esperienza ancora più confortevole nello scalo

romano. Situata al secondo piano dell’area di imbarco E per i voli extra – Schengen, Plaza

Premium Lounge offre oltre 1.000 metri quadrati di comfort, con postazioni adatte al

relax e al business, un buffet con cucina espressa e a vista e un esclusivo spazio con stanze

doccia.