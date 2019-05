Padova: pubblicati i bandi per la gestione di due parchi

Sono stati pubblicati su Padovanet due Bandi di servizi per la gestione di due parchi cittadini. Il Settore Verde, Parchi e Agricoltura Urbana intende infatti concedere il Parco lineare del lungargine Terranegra, per la durata di tre anni, e il Parco degli Alpini, per la durata di cinque anni.

“I bandi due aree importanti e frequentante – spiega l’assessora al verde Chiara Gallani – Il lungargine di Terranegra, con i sui 1.200 metri quadrati di solarium golenale, è un’autentica spiaggia cittadina, mentre il parco degli Alpini con i suoi 80 mila metri quadrati è il più grande della zona Ovest, uno dei maggiori in città. Per curare queste aree, ma soprattutto per animarle, è necessaria la collaborazione delle realtà del territorio che mettono in campo tutta la loro sensibilità ambientale. In entrambi i casi gli schemi di convenzione puntano a una attenta manutenzione, ma anche all’arricchimento dell’offerta per i cittadini che frequentano questi spazi. Il peso dell’offerta tecnica, culturale, aggregativa per questo è stato aumentato nella stesura dei bandi“.

Entrambi i bandi scadono il 7 giugno.