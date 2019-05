Volare seguendo le orme di Leonardo da Vinci. Grande festa a Cinecittà World per l’apertura

di Volarium, il Cinema Volante. In occasione dei 500 anni dalla morte del genio italiano il

parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma lo celebra con primo flying theatre

esistente in Italia, il secondo in Europa, ovvero un grande simulatore dinamico ricco di

effetti speciali che fa volare i visitatori, sospesi ad oltre 10 metri di altezza, sulle opere di da

Vinci e sulla Firenze del ‘500.

Al taglio del nastro calorosi gli applausi per il presidente e l’amministratore delegato di

Cinecittà World, rispettivamente Roberto Bosi e Stefano Cigarini, che hanno dato il

benvenuto alla platea gremita, tra i quali alcuni personaggi dello spettacolo come Elena

Russo, Stefano Pantano, Janet De Nardis, Emanuele Vezzoli, Adriana Russo, Magico

Alivernini, Federico Perrotta con Valentina Olla, Pietro Romano, Roselyne Mirialachi,

Metis di Meo, Gaetano Triggiano, le Farfalle Azzurre dell’Aereonautica.

“Pensata per le famiglie, la nuova attrazione, grande novità della stagione 2019, è dedicata a

tutti, grandi e piccini che – dichiara l’Amministratore Delegato, Stefano Cigarini – potranno emzionarsi divertendosi con la storia e il sogno di Leonardo. Volarium è il risultato di un progetto globale che coinvolge un pool di imprese italiane (Cinecittà World, Red Raion per il preshow), tedesche (Simtec, che ha firmato tra l’altro le installazioni multimediali del nuovo terminal di Fiumicino) e Americane. Un’attrazione tecnologica che conta pochi esemplari al mondo”.

Il viaggio degli ospiti comincia a terra, all’interno di un mega supercomputer. Siamo al cospetto dell’Intelligenza Artificiale più avanzata che ci guida tra i segreti degli effetti speciali del cinema: è D.I.O., il Digital Intelligence Officer. Un ascensore futuristico ci solleva fino al livello del cinema, una piattaforma elettro-idraulica (Motion Platform) che svetta nel grande teatro. Di fronte a noi l’immenso schermo concavo da 25 metri (180° orizzontali, 110° verticali) con proezioni in 4K che ci avvolge e immerge letteralmente nella scena. Da qui la sensazione di volare, grazie ai 6 assi di movimento (DOF) e ai ricchi effetti speciali (aria, acqua, odori, vibrazioni…).