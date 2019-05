Padova: anime verdi, il festival dei giardini aperti

Martedì 21 maggio, alle ore 17:00, l’Ufficio Progetto Giovani presenta la seconda edizione di “Anime verdi”, il festival di giardini aperti in programma l’1 e il 2 giugno a Padova. L’appuntamento, in Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, è ad accesso gratuito.

Nel corso della presentazione, i curatori del Festival presentano i giardini aperti, le numerose novità di quest’anno e tutte le modalità di partecipazione. Sarà inoltre possibile acquistare in prevendita il biglietto di accesso al Festival.

Per questa edizione sono aperti trenta spazi verdi privati o abitualmente non accessibili nei quali sarà possibile entrare conoscendo prospettive inconsuete, proprietari ospitali e volontari disponibili ad accogliere appassionati di paesaggio o semplici curiosi. A questi si aggiungono alcuni tra i più importanti parchi e spazi verdi pubblici della città, animati da performance artistiche, concerti, visite guidate e narrazioni per i più piccoli.

L’edizione 2019 di “Anime verdi” aderisce al Festival della Sostenibilità, alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile, ad Appuntamento in giardino – Associazione italiana parchi e giardini d’Italia con Mibact.

Programma

ore 17:00 Apertura della biglietteria

distribuzione in prima assoluta del programma del Festival

ore 17:10 Anime verdi: un festival di giovani, ambiente e comunità

Introduzione del Sindaco di Padova e del capo di Gabinetto, Fiorita Luciano

ore 17:20 Un programma integrato tra giardini privati e parchi pubblici nella Settimana della sostenibilità ambientale

A cura dell’Assessore al verde del Comune di Padova

ore 17:30 Presentazione concept e programma del Festival

​Intervengono:

Stefano De Stefani – coop. soc. Il raggio verde

Antonella Pietrogrande – Gruppo giardino storico Università di Padova

Stefania Pesavento Mattioli – Società amici del giardinaggio di Padova

Silvia Datei – docente workshop Anime verdi

Davide Fagherazzi – orchestra Nova symphonia patavina

Angela Bigi – Città delle mamme

ore 18:00 Il patrimonio verde in Italia, verso un network nazionale di parchi e giardini pubblici e privati

Giuseppe La Mastra – Apgi Associazione parchi e giardini d’Italia, introduce e coordina il dialogo tra i festival di giardini aperti “Anime verdi” (Padova), “Interno verde” (Ferrara) e “Di verde in verde” (Bologna), “Giardini aperti” (Verona).