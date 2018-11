Previsioni Meteo 10 novembre, Roma cielo stabile nella giornata di sabato

Roma

Condizioni di tempo stabile con cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi specie nel pomeriggio e nella serata di sabato. Temperature comprese tra +10°C e +21°C.

Lazio

Tempo generalmente stabile con cieli generalmente poco nuvolosi nel pomeriggio di sabato, ma senza fenomeni di rilievo; sole prevalente per l’intera giornata di domenica.

10 novembre

Condizioni di locale instabilità al Nord Italia con piogge e pioviggini sparse sia nelle ore diurne che in quelle serali soprattutto sui settori centro occidentali e sulle Alpi. Possibili fenomeni anche intensi soprattutto sulla Liguria. Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali ma con addensamenti a tratti anche compatti che andranno man mano aumentando nel corso del pomeriggio. Cieli irregolarmente nuvolosi in serata e poi in nottata con possibili piogge sulla Toscana.

Giornata all’insegna del tempo stabile al Sud soprattutto sulle regioni Peninsulari con ampi spazi di sereno. Maltempo in Sicilia con possibili temporali anche forti fin dal mattino e qualche pioggia anche in Sardegna specie tra pomeriggio e sera.

Temperature generalmente stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi

