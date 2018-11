Previsioni Meteo: sereno e poco nuvoloso su tutta Roma

Roma

Sereno o poco nuvoloso sia al mattino come anche al pomeriggio; nuvolosità irregolare nelle ore serali, ma con tempo stabile. Temperature comprese tra +11°C e +20°C.

Lazio

Condizioni di tempo stabile sulla regione per l’intero arco della giornata con sole prevalente al mattino e cieli poco nuvolosi nel corso del pomeriggio. Nubi in aumento nel corso delle ore serali, ma sempre con tempo stabile.

Nubi in transito sulle regioni settentrionali e possibili piogge sul Piemonte, Liguria, Valle d’ Aosta, Lombardia ed Emilia, tempo stabile altrove. Fenomeni più intensi al pomeriggio o in serata sulla Liguria. Neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Giornata soleggiata e dal tempo stabile al centro Italia, da segnalare soltanto delle nubi in transito sulla Toscana tuttavia non associate a precipitazioni di rilievo.

Giornata all’ insegna del bel tempo al sud Italia con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino. In Sardegna nubi in aumento dal pomeriggio con associate possibili piogge sparse, locali piogge anche sulla Sicilia occidentale in nottata.

Temperature stazionarie o in lieve calo al nord Italia.

