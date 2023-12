A Santa Lucia temporali e venti di burrasca, e poi arriva la neve

Una nuova perturbazione, la quinta del mese, sta per arrivare sull’Italia. Da domani, 13 dicembre, è previsto l’inizio di una fase di maltempo che porterà pioggia (e neve sulle alpi), ma anche forti venti. Ad essere interessate saranno soprattutto le regioni settentrionali inizialmente. Per il giorno di Santa Lucia, è stata diramata infatti un’allerta arancione per vento forte sull’Appennino bolognese e romagnolo, gialla sulla montagna emiliana centrale, la collina bolognese e romagnola. Lo hanno annunciato Arpae e Protezione civile prevedendo un aumento della ventilazione da sud-ovest in particolare lungo i rilievi del settore centro-orientale con venti che potranno raggiungere intensità di burrasca forte (75-88 Km/h) con raffiche anche di intensità superiore. Venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) potranno interessare inoltre il crinale appenninico centrale e l’area pedecollinare centro-orientale con possibili raffiche di intensità superiore.

La pioggia interesserà anche il centro Italia e in particolare le regioni tirreniche

Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con acquazzoni e temporali sparsi. Neve in Appennino fin verso i 1500-1700 metri.

Al sud per domani è previsto tempo stabile su tutte le regioni sia al mattino che nelle ore pomeridiane ma con nuvolosità irregolare in transito. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge e acquazzoni sparsi. Nella notte piogge in arrivo anche tra Campania e Molise. Temperature minime stabili o in lieve calo al Centro e al Nord-Ovest e in rialzo sul resto d’Italia, massime in lieve calo al Nord e sulla Sardegna e in aumento al Centro-Sud e sulla Sicilia.

Giovedì

Nella giornata giovedì, secondo gli esperti di 3B Meteo, le regioni centro meridionali saranno interessate da piogge intermittenti e qualche rovescio, occasionalmente temporalesco, mentre al Nord prevarrà il bel tempo. Possibili nevicate sull’Appennino centrale fino a 1400/1600m. Le temperature inizieranno a diminuire per subire un brusco calo nella giornata di venerdì, che porterà nevicate fino a quote collinari sull’Appennino centrale e quello meridionale peninsulare.

Fonte: agenzia dire