Talenti, 2° Edizione Festival dello street food in Piazza Primoli

Il coloratissimo format TTS-FOOD torna, a grande richiesta, nel quartiere Talenti. Dal 20 al 23 settembre 2018 per una entusiasmante seconda edizione in Piazza Giuseppe Primoli, ai piedi della famosa via commerciale Ugo Ojetti. Per questa seconda tappa daremo vita ad un evento ricco di spettacoli e tanto “buon gusto”, promuovendo il cibo e materie prime provenienti da diverse Regione Italiane.

La Ttsfood ha selezionato per Talenti 30 Street Chef che a bordo dei loro Truck e ApeCar posizionati a cerchio, si sfideranno tra fornelli e padelle creando la migliore ricetta. Non mancherà la compagnia del CIRCUS VILLAGE, capitanata dall’agenzia Raggi di Luna, con i suoi artisti di strada e circensi, vi stupiranno con tanti spettacoli e performance. Ali fatate, spettacoli di magia, bolle di sapone giganti, giocoleria & clownerie, fachirismo, equilibrismo, trampoleria e danze tribal. Spazio anche per i più piccoli con laboratori, truccabimbi, palloncini e tanti giochi da fare in famiglia.

L’aperitivo e lo spettacolo FIRE SHOW

Al tramonto “MAGIC APERITIF”, lounge music con dj set, stuzzichini e cocktail accompagnati da suggestivi FIRE SHOW, musica, arte e fuoco, uno spettacolo emozionante e fiabesco.

Hamburger gourmet; Scottona sfilacciata; Arrosticini di pecora e chianina; Patata twister con vari condimenti; Cuoppi di pesce fritto, hamburger di tonno e pesce spada, tortini di pasta al salmone, spiedini di pesce, ostriche e prosecco. Dalla Puglia, bombette di Cisternino, panino con polpo, burrata, cime di rapa e pomodori secchi; Supplì classici, alla gricia, alla matriciana, all’induja, broccoletti e salsiccia e tanti altri gusti; Pasta alla carbonara, alla gricia, cacio e pepe e amatriciana; Olive e cremini ascolani; Pizza e calzoni cotti a legna; Patate fresche e fritte al momento; Tanti gustosi fritti, dolci e salati.

Dalla Sicilia, cannoli, arancine, pane e panelle, sfincione, crema di pistacchio e cassatine; la vera Paella Valenciana accompagnata da ottima sangria; Panini gourmet con burratine campane, verdure alla griglia e salse fatte in casa; Ottima birra artigianale Bavarese Cruda. Per gli amanti del dolce, bombe e ciambelle calde, tiramisù artigianale espresso, sfogliatelle frolla e riccia, aragoste, paste sfornate e farcite al momento, pasta di mandole, waffle caldi e molto altro ancora.