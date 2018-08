Spaghettongola 2018, parte domani la festa degli spaghetti alle vongole lupino

Dopo tanta attesa è arrivato il momento: domani (venerdì 3 agosto) Spaghettongola 2018, la festa degli spaghetti alle vongole lupino di Fiumicino,

inaugura la sua decima edizione.

Venticinque quintali di vongole pronte a finire in padella. Altrettante di cozze.

Trenta quintali di calamari e duemila chili di pasta in attesa di essere mangiati.

Tutti i giorni, fino al 12 agosto si gusta buon cibo e ci si diverte con la festa più mangereccia dell’estate laziale.

Si apre alle 19 e si va avanti fino a tardi con gli show musicali. Domenica (5 e 12) aperti anche a pranzo.

Spaghetongola 2018, l’obiettivo della festa

“L’obiettivo della festa – spiega Stefano Conforzi, presidente dell’associazione Il Faro all’Orizzonte, organizzatrice dell’evento –

è duplice: valorizzare la cucina di Fiumicino e il pescato locale. E dall’altra fare beneficenza. Vongole e insalata di mare saranno freschissime. Le Vongole lupino, più piccole e saporite di quelle veraci, verranno pescate tutti i giorni dalle turbosoffianti della famiglia De Biase direttamente nei mari di Fiumicino”.

L’evento è infatti patrocinato sia dalla Regione Lazio che dal Comune di Fiumicino.

“Il ricavato dell’evento – spiega ancora Stefano Conforzi – sarà devoluto in beneficenza. In questi anni sono stati acquistati defibrillatori per scuole e centri sportivi, giostre per ragazzi con disabilità installati nei parchi pubblici di vari Comuni, sono stati devoluti fondi ad associazioni benefiche o per l’acquisto di materiale per Amatrice e Accumuli”.

Birre e gelati artigianali

“Avremo anche un bar con birre speciali, gelati artigianali e sorbetti di ogni tipo, tanti stand e baby parking e un programma di animazione importante. Ogni giorno ci saranno due spettacoli. La ‘star’ sarà Fiordaliso che si esibirà lunedì 6 agosto. Tra gli ospiti della Spaghettongola Luca Vicari che riprorrà il grande repertorio di Lucio Battisti, Gianfranco Phino con il suo irresistibile show tutto da ridere, Antonella Costa che coniugherà cabaret e musica, I soliti ignoti con uno show musicale da far rimanere senza fiato, la piccola orchestra di musica popolare con la sua pizzica. Quest’anno novità assoluta il Festival della Spaghettongola, in cui si esibiranno giovani promesse della musica italiana”.

