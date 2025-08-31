Corte d’appello Usa: “La maggior parte dei dazi di Trump sono illegali”

Una corte d’appello degli Stati Uniti ha stabilito che la maggior parte dei dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sono illegali. La sentenza non entrerà in vigore prima del 14 ottobre, per dare all’amministrazione il tempo di chiedere alla Corte Suprema di occuparsi del caso.
La legge statunitense “conferisce al presidente un’autorità significativa per intraprendere una serie di azioni in risposta a un’emergenza nazionale dichiarata, ma nessuna di queste azioni include esplicitamente il potere di imporre tariffe, dazi o simili, o il potere di tassare”, afferma la Corte nella sentenza 7-4..
Dazi
Trump, scrive Reuters, “ha fatto dei dazi un pilastro della politica estera degli Stati Uniti, utilizzandoli per esercitare pressioni politiche e rinegoziare gli accordi commerciali con i paesi che esportano merci negli Stati Uniti. I dazi hanno dato all’amministrazione Trump la possibilità di ottenere concessioni economiche dai partner commerciali, ma hanno anche aumentato la volatilità sui mercati finanziari“. La sentenza 7-4 della Corte d’appello degli Stati Uniti per il circuito federale di Washington DC, si legge ancora, “ha affrontato la legalità di quelli che Trump definisce dazi ‘reciproci’ imposti nell’ambito della sua guerra commerciale ad aprile, nonché di una serie separata di dazi imposti a febbraio contro Cina, Canada e Messico”.
Fonte: agenzia dire