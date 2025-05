Consiglio Regionale del Lazio, Cosentino (AVS): “Mozione Palestina bocciata: questioni politiche più importanti di quelle umanitarie”

Ci si aspettava, ieri, una diversa conclusione della discussione sulla mozione su Gaza presentata dalle opposizioni in Consiglio regionale del Lazio. Soprattutto dopo le dichiarazioni di Rocca da ex presidente della croce rossa internazionale, che ha espresso parole ferme di condanna sulla condotta dell’esercito israeliano e l’uccisione metodica della popolazione civile e degli operatori della MezzaLuna Rossa.

Sequela di motivazioni tecniche e politiche completamente inadeguate

Constatiamo invece come la maggioranza, a giustificazione del voto contrario, abbia tirato fuori una sequela di motivazioni tecniche e politiche completamente inadeguate e avulse dal focus della mozione.

La bocciatura di questo documento pesa come un macigno per il montare della coscienza collettiva della situazione insostenibile che si vive in Medio Oriente. E la discussione degenerata in beghe politiche e dinamiche di aula rimandano uno scollamento grave tra la destra di maggioranza e il mondo fuori. Un mondo che chiede sempre più a gran voce che Israele si fermi e che vengano fatti entrare in Gaza cibo, acqua, medicine e operatori sanitari.

Una risoluzione umanitaria bocciata con discorsi di strategie politiche è stata una pagina triste dell’Aula della Pisana.