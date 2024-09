Ex Opg, vi ricordiamo che le porte del nostro manicomio sono sempre aperte per tuttə

All’inizio della nostra avventura, ben 10 anni fa, quando decidemmo di occupare l’Ex OPG, una delle prime stanze che ristrutturammo fu l’ex Cineteatro Raggio di Sole.

Con l’aiuto di alcuni signori del quartiere tavola dopo tavola ricostruimmo il palco, pennellata dopo pennellata ridipingemmo le pareti… e mentre lavoravamo sognavamo.

Sognavamo tanto, e tra i tanti sogni ce n’era uno a cui tenevamo più di tutti, ancora ci risuonano nelle orecchie le nostre conversazioni…

“Wa ci pensi invitare Elio Germano a esibirsi da noi?”

“Ammà fa?”

Giovedì, dopo quasi dieci anni, ce l’abbiamo fatta

Siamo riuscite a portare all’Ex OPG Elio Germano e Teho Teardo regalando così al nostro quartiere e alla nostra città una serata meravigliosa

A chi vuole rappresentare Napoli come la città dei “we we”, delle pizze, dei mandolini, della cultura “prêt-à-porter”; a ciò che ne stanno facendo di Napoli con i suoi millemila air b&b e e affitti stellari, vogliamo rispondere con le immagini della giornata di giovedì, con le immagini della Napoli che resiste.

Beni comuni e spazi sociali

Una Napoli fatta di beni comuni e spazi sociali, di arte di cultura, di solidarietà e di persone che, insieme, si organizzano e si mobilitano dal basso per costruire un futuro ed un mondo migliore.

Anche per questo ringraziamo le tantissime persone che, prima dello spettacolo, sono venute all’Ex OPG a conoscere le nostre attività grazie alla giornata di Training.

Vedere che esiste ancora chi non ha paura di mobilitarsi e attivarsi nonostante l’individualismo sfrenato, la repressione che aumenta con il susseguirsi dei governi che mirano dividerci sempre più , ci permette di continuare ad esistere e, soprattutto, di farlo con sempre più coraggio, determinazione e gioia.

Vi ricordiamo che le porte del nostro manicomio sono sempre aperte per tuttə e vi invitiamo a seguire aggiornamenti sulle nostre pagine per la prima settimana di attività dell’Ex OPG, a partire dal 1° ottobre