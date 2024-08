Padova premia l’impegno per la sostenibilità, al via la seconda edizione del Premio Compraverde

Il Comune di Padova annuncia la seconda edizione del Premio Compraverde Padova, volto a riconoscere le imprese locali che si distinguono per il loro impegno verso la sostenibilità ambientale.

Il premio, realizzato in collaborazione con Camera di Commercio, Confindustria Veneto Est, CNA e Confartigianato, ha l’obiettivo di dare risalto alle aziende che sapranno dimostrare di aver messo in campo progetti significativi per ridurre il proprio impatto ambientale, in linea con gli ambiziosi obiettivi europei di neutralità climatica entro il 2030.

Attraverso le due categorie del concorso – “decarbonizzazione e transizione ecologica” e “sostenibilità alimentare” – verrà infatti data visibilità alle imprese locali che si sono impegnate nell’implementare processi produttivi innovativi a basso impatto ambientale e a quelle aziende che hanno adottato strategie e pratiche sostenibili per il recupero e la riduzione dello spreco di cibo.

L’assessore all’ambiente Andrea Ragona dichiara

“L’impegno delle aziende nel perseguire obiettivi di transizione ecologica è fondamentale nel nostro percorso verso la neutralità climatica al 2030 e permette di attivare sinergie indispensabili all’attuazione del Climate City Contract. Questo premio valorizza tali sforzi e promuove una cultura aziendale sostenibile. Un concorso come questo permette di far conoscere quelle imprese che investendo in soluzioni sostenibili non solo contribuiscono alla tutela dell’ambiente, ma si pongono anche all’avanguardia nel proprio settore, mostrando che è possibile coniugare progresso tecnologico e responsabilità ecologica”.

Il termine per la trasmissione delle candidature è il 16 settembre. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 ottobre, all’interno del programma del Forum Compraverde Buygreen Padova 2024, un evento dedicato agli acquisti verdi e alla sostenibilità.