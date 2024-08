Ladispoli, spiaggia per tutti: il 7 agosto il taglio del nastro con il sindaco Grandi

La spiaggia per tutti, inclusiva e accessibile verrà inaugurata mercoledì 7 agosto alle 15:00 grazie ai fondi del progetto “AcOnSea – Accessibility on the seaside”. Un piano promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, in collaborazione con la Regione Lazio e Lazio Crea, ha aperto un avviso pubblico che il Comune di Ladispoli ha accolto tempestivamente presentando un progetto meritevole e che si è aggiudicato i fondi necessari. A tagliare il nastro sarà presente il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, insieme al Sindaco Alessandro Grando e le altre autorità.

La spiaggia dedicata al progetto

La spiaggia dedicata al progetto è stata individuata nel lungomare Marina di Palo. Incredibile la celerità con la quale si è riusciti a programmare un lavoro così ambizioso. Tutto questo è stato possibile grazie alla determinazione del consigliere delegato al Demanio Marittimo Pierpaolo Perretta, il Comandante della Polizia Locale Sergio Blasi, che, in tempi record sono riusciti a portare a casa un risultato eccezionale, con il supporto della Capitaneria di Porto. Basti pensare che la Regione Lazio ha concesso il contributo a metà luglio, in circa 20 giorni sono stati presentati i progetti, acquistati i materiali, adibito il personale specializzato e tutto quello che si ritenesse necessario per riuscire a completare, seppur in forma parziale, la spiaggia per tutti.

Questo è un primo passo

“Questo è un primo passo – ha commentato il consigliere delegato al Demanio marittimo, Pierpaolo Perretta – di una spiaggia destinata alla totale inclusione che caratterizzerà l’offerta turistica locale. Abbiamo lavorato duramente per portare a casa un risultato notevole, ed è solo il primo passo. I fondi sono arrivati a metà luglio e avevano come scadenza per la spesa il mese di settembre. Siamo quindi orgogliosi di aver raggiunto questo importante risultato, sia in termini di civiltà che turistici, che consente a Ladispoli un fondamentale arricchimento della propria costa.

L’impegno profuso il Comandante Blasi

Voglio ringraziare per l’impegno profuso il Comandante Blasi, responsabile del Demanio marittimo, che ha reso possibile tagliare questo traguardo. E’incredibile quello che siamo riusciti a fare in poco tempo, ed è solo l’inizio, perché la spiaggia sarà inclusiva a 360° nel tempo, includendo utenza con disabilità fisiche o cognitive, dal 14 agosto sarà anche a disposizione un servizio di navetta a chiamata, che permetterà anche a chi non ha possibilità di spostarsi di poter godere del mare. Circa 80 metri di spiaggia, 50 ombrelloni dedicata all’accoglienza inclusiva con passerelle, ombrelloni, lettini e ovviamente servizi. 3 accompagnatori specializzati, 1 operatore che gestirà il servizio di prenotazione e servizio di salvamento.

Acquistate anche lettighe per i cani accompagnatori dei non vedenti, sedie job e tutto il necessario per rendere la spiaggia per tutti. La spiaggia sarà gratuita per le persone diversamente abili mentre, gli accompagnatori pagheranno una quota simbolica che andrà a copertura delle spese necessarie alla corretta gestione dell’area. Per la prossima stagione la spiaggia sarà completata di punto ristoro, zone d’ombra e tutto quello che può accrescere un progetto che è vincente già da ora. Questa Aministrazione dimostra ancora una volta di essere “la politica del fare”, poche chiacchiere e tanti fatti. Mercoledì 7 agosto sarà il primo mattoncino di una passerella che vede il nostro Comune ancora come virtuoso per progetti e inclusione”.