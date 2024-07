Presentato il nuovo delegato del Coni per la provincia di Padova

E’ stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Moroni, dal presidente regionale del CONI Dino Ponchio, il nuovo delegato provinciale del CONI Enrico Boni che subentra a Dario Vettorato dimissionario dall’incarico per ragioni personali.

Il presidente regionale del CONI Dino Ponchio spiega: “Oggi insediamo ufficialmente il nuovo delegato CONI per la provincia di Padova, nominato con mia delibera dello scorso 4 giugno. Si tratta di Enrico Boni, con un lungo trascorso di dirigente sportivo di società, interno dell’Ente di Promozione Sportiva ACLI, e coordinatore regionale degli stessi Enti di Promozione Sportiva. E’ un momento importante, ringrazio sentitamente il delegato uscente Dario Vettorato, che per ragioni personali ha dovuto lasciare l’incarico e auguro al nuovo delegato, che manterrà ritta la barra sull’obiettivo base del CONI del Veneto, essere di servizio e al servizio del mondo dello sport, di continuare questa missione col supporto del CONI Veneto e le sue indubbie capacità professionali”.

L’assessore allo sport Diego Bonavina sottolinea

“Abbiamo il nuovo delegato provinciale del CONI per Padova, è una figura molto importante, perché è il delegato del presidente regionale Dino Ponchio. Si tratta di una figura di riferimento per tutto lo sport padovano. La persona indicata a ricoprire questo ruolo è Enrico Boni, una persona che conosco molto bene, è un grande amante dello sport, credo che sia davvero la persona giusta al posto giusto. Voglio ovviamente ringraziare Dario Vettorato per il lavoro che ha fatto fino ad oggi però adesso si apre una nuova fase che spero sia il più lunga possibile per Enrico e per tutto lo sport padovano”.

Il nuovo delegato provinciale Enrico Boni commenta

“Ho assunto questo nuovo incarico come delegato provinciale di Padova; un incarico sicuramente importante e difficile da portare avanti. Ci saranno tante cose da fare, il periodo sarà breve, perché oramai siamo alla fine del quadriennio olimpico, speriamo intanto di cominciare un percorso che ci porti a far crescere lo sport nella nostra città e nella nostra provincia, perché di sport c’è sempre bisogno”.