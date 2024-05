Consultori, Zeppieri: “No ai pro vita”

«I Consultori hanno bisogno di tutto ma non certo di aprire a realtà che non garantiscano alla persona il completo accesso ai suoi diritti o che possano colpevolizzarla per le proprie scelte», afferma la Consigliera regionale del Lazio Alessandra Zeppieri (Polo Progressista).

Il Governo sta cercando di limitare l’accesso all’aborto

«Con un emendamento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilianza già approvato in commissione Bilancio della Camera, il Governo sta cercando di limitare l’accesso all’aborto. Nella giornata di ieri, infatti, il deputato Lorenzo Malagola di Fratelli d’Italia ha presentato una modifica all’articolo 44 del disegno di legge per l’attuazione del Piano che affronta appunto le tematiche inerenti alla sanità».

«L’emendamento garantirebbe alle regioni di utilizzare i fondi del Pnrr dedicati alla salute per coinvolgere “anche soggetti del terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità”. Tutto ciò è inaccettabile perché in un Paese in cui il tasso di obiezione di coscienza è altissimo, i consultori fanno fatica ad offrire un servizio stabile, continuo e ramificato come previsto dalla legge, si pensa a finanziare associazioni Pro Vita che hanno nel loro intento proprio quello di limitare fortemente questo diritto. Associazioni, che è bene ricordare, vogliono imporre alle persone che hanno deciso di abortire di ascoltare il battito del feto».

«La legge 194/78, già problematica e non certo completa di suo, prevede la loro presenza come “collaborazione volontaria di idonee formazioni sociali di base e di associazioni del volontariato, che possano anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita” ma appunto si parla del dopo nascita e soprattutto ci siamo già scontrate con questo tipo di associazioni e sappiamo benissimo che i loro obiettivi sono di imporre una visione unica e univoca del tema della maternità».

«Mentre il Parlamento europeo ha votato a favore dell’inserimento del diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, noi – conclude Zeppieri – siamo ancora alle prese con questa politica miope, prepotente e rovinosa in tema di diritti. I Consultori sono spazi laici, garanti dei diritti di tutte e tutti e non possono essere invasi da questa destra e dalle sue ramificazioni associative».