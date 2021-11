Fratoianni: “Il medioevo in prima serata”

Non so a nome di chi stia parlando #Signorini, ma in #Italia l’interruzione volontaria di gravidanza è un diritto dal 22 maggio 1978. E lo è grazie al voto della maggioranza delle italiane e degli italiani.

Né lui, né i suoi datori, possono farci nulla

Se poi ci evitassero questa patetica propaganda non sarebbe male. Anzi, sarebbe dovuto.

Piuttosto, lavoriamo affinché questo diritto sia reale e non solo formale, che ce n’è di strada da fare.



