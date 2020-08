Non è più necessario il ricovero per effettuare l’aborto farmacologico. Grazie al Ministro Roberto Speranza, che ha aggiornato le linee guide vecchie di 10 anni, si potrà assumere la pillola #Ru486 fino alla nona settimana di gestazione.

Passo avanti

Un grande passo avanti di civiltà per il nostro Paese e per tutte e tutti noi. Con buona pace di chi tenta costantemente di limitare #diritti e #libertà altrui per qualche voto in più.