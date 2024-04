Trenitalia: nuovo collegamento treno+bus per la casa circondariale di Velletri

È stato presentato oggi il nuovo collegamento treno+bus del Regionale di Trenitalia in collaborazione con la società Schiaffini Travel per raggiungere dalla stazione di Velletri la Casa Circondariale.

L’interconnessione tra i diversi vettori di trasporto

Il progetto, che favorisce l’interconnessione tra i diversi vettori di trasporto – servizio ferroviario e servizio pubblico locale – è stato presentato questa mattina nella stazione di Velletri alla presenza di Fabrizio Ghera, Assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio Regione Lazio, Ascanio Cascella, Sindaco di Velletri, Stefano Anastasia, Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale per la Regione Lazio, Giovanni Russo, Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Fausto del Rosso, Direttore Regionale Trenitalia Lazio.

La collaborazione tra Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, e Schiaffini Travel S.p.A soddisfa le esigenze di mobilità non solo dei lavoratori della casa Circondariale di Velletri ma anche dei familiari dei detenuti. L’accordo prevede l’armonizzazione degli orari tra treni e bus e la possibilità per i clienti di acquistare il biglietto in un’unica soluzione attraverso i canali di acquisto Trenitalia scegliendo come destinazione di arrivo o di partenza ‘Casa Circondariale Velletri’.

Prosegue lo sforzo del Regionale di Trenitalia

“Prosegue lo sforzo del Regionale di Trenitalia per incrementare l’intermodalità nella regione Lazio. Questo nuovo collegamento offrirà un servizio aggiuntivo per il territorio e contribuirà a rendere tangibili gli investimenti che abbiamo effettuato a beneficio dei viaggiatori. Abbiamo pianificato oltre 900 milioni di euro di investimenti nella regione finalizzati alla mobilità, con l’obiettivo principale di acquistare treni di ultima generazione, più efficienti e sostenibili” ha dichiarato Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale Trenitalia.

Sono previsti 15 collegamenti bus nei giorni feriali dal lunedì al sabato (7 dalla stazione di Velletri verso la Casa Circondariale e 8 nella direzione opposta). Il punto di fermata della stazione di Velletri è presso il piazzale antistante mentre il punto di fermata della Casa Circondariale è presso la Strada Provinciale Cisterna-Campoleone 97.

Tutte le soluzioni orarie sono consultabili ed acquistabili sul sito e sull’app di Trenitalia.