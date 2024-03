Giubileo, Gualtieri: “Attesi 30 milioni di visitatori”

Il sindaco Roberto Gualtieri è intervenuto alla 3a Giornata Nazionale del Turismo organizzata da Unioncamere. Tema dell’incontro “I Grandi Eventi: Giubileo 2025 e Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come volano per una nuova dimensione del turismo italiano”.

Centro del mondo

“Con il Giubileo Roma sarà al centro del mondo – ha dichiarato – sono attesi 30 milioni di visitatori. Siamo fiduciosi che il lavoro degli operatori insieme a quello delle istituzioni ci permetterà di offrire un’esperienza positiva a tutti i pellegrini e turisti che arriveranno nella Capitale. Per questo siamo impegnati per allargare l’offerta della città sia dal punto di vista degli eventi che delle infrastrutture. Vogliamo investire sul brand Roma come avviene nelle capitali mondiali del turismo”.

“Stiamo cercando di accompagnare questo processo – ha continuato Gualtieri – con tante azioni, a partire dalla partnership con la Camera di commercio e Aeroporti di Roma. La fondazione Roma and partners è un altro strumento che punta a rafforzare le nostre strategie turistiche e vuole essere un centro propulsore dello sviluppo dell’attrattività”.

Opere in corso

Il sindaco ha quindi ricordato le opere in corso per il Giubileo, tra cui i parchi di affaccio sul Tevere, l’apertura di nuovi musei, i 335 interventi di Caput Mundi, il protocollo per l’accoglienza dei turisti attraverso un’applicazione geolocalizzata per guidare il turista, i 12,4 milioni del bando Unesco per i progetti di promozione e l’upgrade delle strutture congressuali.

Alal Giornata del Turismo al Tempio di Adriano hanno partecipato, tra gli altri, Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma; Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione; Giuseppe Sala, Sindaco di Milano; Carlo Sangalli, Presidente della Camera di Commercio di Milano; Giovanni Malagò, Presidente del CONI.