Napoli, Pd: “Chiediamo il mantenimento dell’affidamento in house dei servizi di trasporto pubblico locale”

“Con il nostro ordine del giorno, approvato all’unanimità nel corso della seduta odierna del Consiglio comunale, manifestiamo alla Regione Campania la volontà dell’Amministrazione di procedere nella direzione dell’in house providing e a lavorare in concerto con l’Ente regionale, nel rispetto della disciplina europea, nazionale e regionale nel settore, al fine di porre in essere ogni azione e di intraprendere ogni iniziativa di modifica normativa, procedurale e/o amministrativa, nonché ogni atto propedeutico e consequenziale che si renderà necessario, per assicurare l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico locale per il Lotto 5 (città di Napoli), sia su gomma che su ferro.

Primo luogo

Nell’ordine del giorno, in primo luogo, c’è l’impegno per l’Amministrazione di condividere con la Regione Campania la necessità di modificare ed integrare la Legge regionale n.3/2002, nonché il comma 89, art.1 della Legge regionale n.5 del 2013 individuando, oltre al bacino dei servizi regionali, anche il bacino relativo ai servizi urbani del Comune di Napoli, designando quale relativo Ente di Governo il Comune di Napoli.

TPL

In secondo luogo di sottoporre alla Regione la richiesta di incremento del contributo regionale TPL per il Comune di Napoli, attesa l’apertura dell’intera Linea 6 con 8 stazioni e di nuove stazioni di Linea 1, con notevole incremento di km e vetture, di stazioni da gestire e di personale con varie competenze, oltre ad altre aperture su ferro ed all’aumento dei servizi di superficie.

In terzo luogo bisogna garantire l’impegno perché vi sia una più veloce definizione dell’uscita dal piano concordatario per la ANM S.p.A., rispetto alla scadenza del giugno 2025 previsto dal cronoprogramma.”