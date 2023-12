Martinelli: “La camorra non vale niente!”

Questa mattina, a Ponticelli, si è svolta la II edizione del Torneo di calcio “Diamo un calcio alla camorra” con la partecipazione dell’Ordine degli avvocati di Napoli, rappresentanza Carabinieri Campania, consiglio e giunta della VI Municipalità di Napoli ed i ragazzi dell’oratorio della Chiesa Beata Vergine di Lourdes

Ponticelli.

Percorso di legalità

I protagonisti sono stati i ns. ragazzi capitanati da don Rosario Ascione che hanno fatto un percorso di legalità incontrando precedentemente Claudio Salvia e Antonio Mattone che hanno raccontato loro la storia di Giuseppe Salvia, morto ammazzato per mano della camorra di Cutolo, ed oggi gli stessi ragazzi hanno concluso il progetto con questo bel torneo di calcio.

Si dice che per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, perciò i nostri ragazzi hanno bisogno di tutti noi e, soprattutto, di esempi virtuosi per crescere sani e corresponsabili; hanno bisogno di persone che la parola legalità la abitano e la praticano, altrimenti tutto diventa esercizio retorico. Abbiamo avuto l’onore di consegnare due targhe di stima, alla presenza dell’Assessore De Iesu, al prof. Antonio Pescapè e il dott. Paolo Siani esempi concreti di impegno sociale e promozione della cultura della legalità.

Grazie per quello che fate!

Un grazie alla VI Municipalità tutta, giunta e consiglio, e all’Ass. Gennaro Cavallaro per la sua disponibilità fin da subito; un grazie all’avv. Dina Cavalli e tutto l’ordine degli Avvocati di Napoli per aver finanziato questa iniziativa e l’entusiasmo dimostrato nell’adesione; un grazie al dott. Francesco Napoli e l’arma dei Carabinieri per l’adesione convinta; un grazie alla co-organizzatrice dell’evento arch. Concetta Marrazzo per l’ottima sinergia e il prezioso lavoro svolto

Un grazie finale ai ragazzi della Parrocchia e dell’Associazione Culturale Renato Caccioppoli perchè siete fortissimi!!