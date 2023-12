La rete Rigenera Campania arriva a Volla

Consumo di suolo e polveri sottili sono due problemi che la politica locale non ha mai affrontato seriamente.

Noi di Potere al Popolo vogliamo farlo. Vogliamo discutere di proposte concrete per fermare il consumo di suolo e tutelare la salute delle persone.

Martedì 12 dicembre, ore 18.45, al Teatro Maria Aprea ne discuteremo con esperte e attivisti che si stanno impegnando, in tutta la Campania, per lanciare un disegno di legge regionale.

Ospiti saranno

Antonio Petrella: ambientalista storico acerrano, promotore di campagne di monitoraggio per la rilevazione delle polveri sottili e della radioattività legata allo sversamento di rifiuti speciali ospedalieri nelle campagne a Nord di Napoli, medico per conto dell’associazione ISDE (International Society of Doctors for Environment);

Paola Nugnes: Laureata in Architettura, impegnata nel recupero urbano (i.e. rigenerazione dell’ex Italsider di Bagnoli). Senatrice dal 2013 al 2022. Componente di varie commissioni al Senato, tra cui capogruppo alla commissione Ambiente e Territorio. Nel 2019 dal M5S, passa al Gruppo Misto per approdare alla componente ManifestA-Potere al Popolo-Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea. Attualmente membro di Unione Popolare;

Gianfranco Nappi: Direttore della rivista bimestrale ”InfinitiMondi”. Responsabile operativo Progetti strategici della Fondazione Idis-Città della Scienza. Deputato per tre legislature, assessore all’Agricoltura della Regione Campania, segretario regionale dei Democratici di Sinistra, capo della segreteria politica del presidente della Giunta regionale della Campania. Promotore del comitato “RIGENERA CAMPANIA”;

Antonio Avilio: Laurea magistrale in Filologia, Letterature e civiltà del mondo antico e Laurea triennale in Lettere classiche presso l’Università degli studi di Napoli Federico II. Attivista ed ex consigliere comunale dal 2020 al 2022 per il gruppo politico “Rinascita” a Pomigliano. Attivo promotore del comitato “RIGENERA CAMPANIA”.