Filettino, Pubblicato il bando di gestione degli impianti, e in sei mesi svolti svariati interventi

A Filettino l’esito delle ultime amministrative di maggio, continua a bruciare gli animi, di chi non riesce a farsene una ragione. “Il Sindaco De Meis –commentano alcuni cittadini- in recenti dichiarazioni a distanza di sei mesi, ha ritenuto doveroso informare in modo chiaro, la popolazione invitando anche a visionare atti presso il Comune, per mostrare la disastrosa eredità economica e questo non si chiama “spudoratezza” ma si chiama trasparenza e diligenza, un concetto semplice che non dovrebbe intimorire, se non c’è nulla di cui aver timore.

Poi certo ci sono i cosiddetti i leoni da tastiera

Poi certo ci sono i cosiddetti i leoni da tastiera che vagano sui social cercando un ruolo, e che hanno l’unico obiettivo di alimentare la macchina del fango, con sterili ed inutili polemiche che di certo non fanno bene alla vita filettinese”. “I fatti sono reali, in tempi da record, in soli sei mesi -sottolinea il Sindaco De Meis- diverse sono le opere messe in atto, in cantiere e cantierabili, e Filettino sta già mostrando la sua parte più bella. Campo Staffi l’abbiamo ribadito più volte è il cuore di Filettino, è il motore economico e turistico fondamentale per quello che è il paese più alto del Lazio.

Quest’amministrazione sa bene quanto sia importante, e per questo già dal giorno successivo del nostro insediamento, abbiamo avviato un percorso deciso e ben marcato avendo le idee chiare sulla nostra operatività. Ribadisco che al nostro arrivo nei vari capitoli di bilancio non c’erano soldi, così come per quelli che riguardavano i lavori da fare durante l’anno per Campo Staffi c’erano solo € 9 mila, gli altri erano stati spesi su altre azioni che non riguardavano Campo Staffi, e questo era giusto che i cittadini di Filettino lo sapessero, perché Campo Staffi appartiene all’intera comunità, mi dispiace che ciò abbia dato fastidio a qualcuno.

La chiarezza e la trasparenza della realtà dei fatti

La chiarezza e la trasparenza della realtà dei fatti, è parte integrante del modus operandi della mia Amministrazione, che mette al centro dell’attività amministrativa il cittadino ed il territorio. Comunque, abbiamo da subito investito € 35 mila per l’adeguamento energetico del solarium e bagni di Campo Staffi, una struttura fatiscente abbandonata a se stessa, abbiamo ripulito le piste per permettere che si possa sciare anche con pochi centimetri di neve ed è in corso la manutenzione degli impianti con relativa certificazione, ed oggi con la pubblicazione del bando di gestione, dove sono stati invitati a partecipare 50 operatori del settore, non solo del Lazio ma anche oltre Regione, possiamo ritenerci soddisfatti di aver raggiunto l’obiettivo previsto, e cioè: di avere tutto pronto per i primi di dicembre. E questa è la concretezza che ci distingue da chi fa le chiacchiere e le provocazioni”.

Ma l’Amministrazione De Meis, va oltre e getta le basi per una programmazione a lungo termine su Campo Staffi. “Vogliamo che Campo Staffi –continua De Meis- possa essere ancora più allettante, per chi ha interesse ad investire sulle nostre piste, ossia quello di presentare un ampio ventaglio d’iniziative per far vivere Campo Staffi tutto l’anno, dando vita ad un business plan , affidando la gestione degli impianti per 30 anni, in modo che un privato o una cordata abbia più interesse ad investire, ed appena questo business plan sarà pronto verrà messo a bando. L’impegno, la passione, l’amore per il territorio, bastano solo per delineare un’amministrazione che in soli sei mesi, sta dimostrando la propria serietà, capacità e determinazione, elementi che da tempo mancavano a Filettino”.