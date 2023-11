Bacoli, Della Ragione: “Una luminaria alla volta”

Le accendiamo! E sarà fantastico. Sabato, alle ore 18, inauguriamo le Luci d’Artista nella Villa Comunale di Bacoli. C’è grandissima attesa. Oltre 10.000 mq di luminarie di Natale, sul lago Miseno. Tutto gratuito. Per tutti. Sarà uno spettacolo fantastico. Addobbi di ogni grandezza, illumineranno il giardino pubblico più grande della nostra città.

Mai si era allestita a festa tutta la Villa

Un parco incantato per la gioia dei nostri bambini. E per la meraviglia del bimbo o della bimba che è in ognuno di noi. Resteremo a bocca aperta. È la magia del Natale. Vi aspettiamo in tanti, per una notte indimenticabile. Sono già moltissime le persone che, da tutta la Campania, si stanno organizzando per raggiungere Bacoli, e godere delle Luci d‘Artista. Luminarie e spettacoli. Accanto al Centro Storico del nostro paese. Si accenderanno ogni sera, fino all’Epifania. Siamo pronti ad accogliervi tutti. Bambini, vi aspettiamo. Sabato, sarete voi ad illuminare i pupazzi natalizi. Insieme, siamo bellissimi. E, sappiatelo. Le sorprese non sono finite qui. Una luminaria alla volta.