Napoli, venerdì 14 luglio alla Rotonda Diaz flash mob per denunciare le condizioni di lavoro degli addetti del turismo

13% PIL

Uno spettro si aggira per l’Italia. Ci piacerebbe continuare annunciando che si tratta dello spettro del Comunismo, come scrisse Marx nel celebre incipit de “Il Manifesto”. Ma non è così. Lo spettro di cui parliamo è quello del lavoro povero.

Un esercito invisibile composto da circa 5 milioni lavoratori, che vivono o, meglio, sopravvivono con paghe orarie sotto i 10 euro. Sono i cuochi, i camerieri, i bagnini, le guardie giurate, gli addetti dei beni culturali privatizzati. Per gli imprenditori sono i giovani fannulloni, i furbetti del reddito di cittadinanza, i viziati a cui manca lo spirito di sacrificio. In realtà, sono i fantasmi senza i quali la stagione del turismo, soprattutto quello balneare, non potrebbe esserci.

Campania

Lo sappiamo bene in Campania, dove la maggior parte delle spiagge è data, da decenni, in concessione a privati, che sfruttano manodopera a basso costo, spesso anche senza contratto.

L’introduzione di un salario minimo di almeno 10 euro lordi l’ora darebbe dignità ai lavoratori e alle lavoratrici del turismo che, con turni massacranti e paghe da fame, creano la ricchezza di questo settore. L’industria delle vacanze, infatti, vale con il suo indotto il 13% del Pil, 190mld di €. Venerdì 14 luglio, a Napoli, saremo a Rotonda Diaz, con un flash mob per denunciare le condizioni di lavoro degli addetti del turismo.