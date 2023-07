Roma, scuole: pubblicato bando di gara per migliorare efficienza energetica

Risparmio energetico, riduzione delle emissioni gas climalteranti e miglioramento delle condizioni di comfort e sostenibilità degli edifici scolastici del Comune di Roma. Sono gli obiettivi della procedura di gara per Accordo Quadro, del valore di circa 200 milioni di euro, che coinvolge 111 edifici scolastici presenti nei 15 Municipi romani.

Scuole verdi

Pubblicata da Invitalia in qualità di Centrale di Committenza nell’ambito del Contratto Istituzione di Sviluppo (CIS) “Roma – Scuole verdi”, la procedura riguarda interventi finanziati con risorse della nuova programmazione FSC 2021/2027.

Programma di investimenti

L’accordo rientra in un più ampio programma di investimenti di riqualificazione energetica delle scuole del territorio di Roma Capitale oggetto del CIS Roma “Scuole verdi”, sottoscritto a luglio del 2022 tra l’allora Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’Istruzione (oggi Istruzione e Merito), il Ministero della Transizione ecologica (oggi dell’ambiente e della sicurezza energetica), la Regione Lazio, il Comune di Roma Capitale e Invitalia. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 3 agosto 2023.