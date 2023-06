A Roma in migliaia per il Pride, Schlein: “Il Pd ci sarà sempre per tutela diritti Lgbtq+”

Migliaia di persone in corteo a Roma per il Roma Pride 2023, che da piazza della Repubblica attravreserà la città fino a piazza della Madonna di Loreto. “Orgoglio libero tutti” è il cartello posto sul carro di testa del corteo. “Siamo un milione, non si è mai vista tanta gente. Siamo tutti qua”. Lo ha detto il portavoce del Roma Pride, Mario Colamarino, parlando dal camion che apre il corteo.

GUALTIERI SU CAMION CHE APRE CORTEO INSIEME A PAOLA E CHIARA

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, sul camion che apre il corteo del Roma Pride. Il nome del primo cittadino è stato applaudito e acclamato più volte dai manifestanti. “Grazie sindaco, voglio un applauso fortissimo per il sindaco, grazie di essere qui con noi”, hanno gridato dal microfono.

Sullo stesso camion ci sono anche Paola e Chiara che hanno cantato alcuni loro brani tra cui “Viva l’amor”: “Viva il Pride, godiamoci questa festa meravigliosa”, hanno detto le cantanti.

SCHLEIN IN PIAZZA: “PD SARÀ SEMPRE IN LUOGHI TUTELA E PROMOZIONE LGBTQ+”

“Sono qua oggi perché è importante, perché il Pd sarà sempre nei luoghi della tutela e della promozione dei diritti Lgbtq+. A partire dal matrimonio egualitario, le adozioni e riconoscimento dei figli delle coppie omogenitoriali”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in piazza al Roma Pride.

“Siamo qui perché è importante e giusto esserci. Ed è invece sbagliato che non ci sia la Regione Lazio– ha aggiunto Schlein- Ci siamo con i nostri corpi e siamo qui in mezzo alle associazioni a supportare il Pride, come siamo a supporto e abbiamo aderito come Pd a tutta l’onda Pride”. Schlein ha poi sottolineato: “Non dimentichiamo che chi oggi governa l’Italia sono gli stessi che hanno affossato con un applauso, difficile da dimenticare, una legge di civiltà come la legge Zan. Una legge che c’è in tutto il resto d’Europa, una legge contro l’odio e le discriminazioni anche sull’orientamento sessuale che c’è in tutta i paesi d’Europa”.

Fonte: agenzia dire