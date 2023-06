Napoli, Clemente: “No all’aumento della TARI!”

La riscossione rappresenta certamente uno dei temi di maggiore peso sulla difficile situazione finanziaria che affronta il Comune.

Una parte importante dell’ingente debito è composta dalla mancata riscossione dei #crediti, dell’ #Imu della #tari dalle #sanzioniamministrative e del #contenzioso. Una mancanza che si è fatta particolarmente gravosa in città, dovuta in parte a comportamenti individuali che vanno certamente ritenuti censurabili, e in parte alle difficili contingenze economiche che si sono succedute negli ultimi anni legati alle norme nazionali in tema di #finanzapubblica e alle #sentenze della corte costituzionale che hanno reso piombo sulle ali del bilancio del comune i derivati e i mutui contratti a seguito del #Terremoto degli anni 80, delle #emergenzerifiuti.

Fatti

FATTI, #indiscutibili e che hanno contribuito a rendere complesso per molti il versamento di quanto dovuto alle casse del Comune.

C’è poi una difficoltà dello stesso ente comunale che in un deficit progressivo di #personale e #risorse, per i motivi che ben conosciamo, non ha certamente potuto mettere in campo tutte le armi possibili per essere efficiente nella riscossione.

Quello che va segnalato però è che se c’è anche una difficoltà oggettiva nel ricostruire le migliaia di posizioni minime dei #piccoli #debitori, per capire quanto effettivamente è dovuto al Comune, al contrario c’è una parte molto rilevante del credito vantato, che è imputabile ai mancati versamenti di Imu e Tari, da parte dei cosiddetti #GRANDI #MOROSI.

Si parla di oltre #200milioni di euro, ascrivibili a #500 grandi #morosi

Il tema è noto e noi abbiamo chiesto esattamente un anno fa come si intesse agire nei confronti di questi elementi, che sono costituiti anche da #grosse #istituzoni #pubbliche, come la #FedericoII che tra Imu e Tari deve al Comune oltre 27 milioni di euro. Ci sono posizioni che sono particolarmente interessanti, come quella del #Ministero dell’Economia e delle Finanze che tramite Cassa Depositi e Prestiti chiede puntualmente e giustamente le rate dei mutui che negli anni abbiamo contratto per l’erogazione dei servizi di base ai cittadini, ma poi si dimentica di versare i quasi 10 milioni di euro dovuti dall’Agenzia del Demanio.

Allo stesso modo non mancano i privati, che fanno grossi profitti in città e che a questa devono svariati milioni di euro.

Ecco, noi abbiamo chiesto esattamente un anno fa che si cominciasse a procedere nei confronti di questi #grandi #debitori, perché non volevamo, per poche centinaia di euro, sequestri, pignoramenti o innalzamento dei tributi nei confronti di famiglie che vivono momenti di difficoltà, mentre grandi aziende e istituzioni pubbliche continuino a maturare debiti nei confronti del Comune.

Servizio riscossione

A tal proposito ricordo a me stessa che negli anni scorsi a livello nazionale si è deciso di affidare il servizio di riscossione all’Agenzia delle Entrate, sollevando dall’onere #Equitalia che fu di fatto messa da parte e poi assorbita dalla stessa Agenzia delle Entrate. Questo perché Equitalia era stata accusata da più parti di procedere con eccessivo zelo nei confronti dei cittadini, con azioni come il pignoramento di beni a fronte di debiti relativamente modesti. Io ricordo da un lato #eventi #tragici, come persone che si sono tolte la vita nell’impossibilità di pagare le cartelle e dall’altro anche atti deprecabili, come ordigni piazzati fuori alle sedi dell’agenzia, attacchi al personale e così via.

Occorrerebbe una #guida #politica che sia una #garanzia ferrea nei confronti dei cittadini, perché viviamo in un momento di enorme, da un lato, #difficoltà #economica e bisogna tener conto del fatto che abbiamo a che fare con famiglie che vivono in un territorio martoriato come il nostro dove la precarietà quotidiana è la normalità. Dall’altro, #difficoltà #cognitiva, ovvero l’impossibilità di capire da parte di chi paga e paga tutto, e si ritrova un #servizio #mediocre e #scadente, una #cittàsporca, i cassonetti sotto casa pieni, condizioni igieniche “fantasma”.

Ora non solo l’amministrazione Manfredi ha affidato ai privati la riscossione ma oggi presenta al #ConsiglioComunale per approvare a botta di maggioranza l’ #aumento della #TARI del 20%!!!

Patto per Napoli

Lo avevamo detto che il “#PattoperNapoli” aldilà dello slogan e dell’effetto mediatico draghiamo, aveva nelle sue pieghe un #indebitamento ed un #prezzo che sarebbe stato caro assai sulla pelle dei Napoletani.

L’aumento dell’IRPEF fu primo segnale. Ora ecco il secondo che non può restare inosservato o taciuto.

Dopo un anno, avremmo voluto non avere ragione!

Per questo votiamo in modo #libero e #convinto NO a questo AUMENTO!

Mi batterò per un #modello di riscossione #umano e non disumano e per un approccio non ipocrita al fenomeno della riscossione.

Per chi volesse approfondire ecco alcuni tra i grandi morosi del comune:

Invece di aumentare la TARI perché non partiamo da riscuotere queste enormi somme da enti pubblici e grandi relata!!!???