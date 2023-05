Stazione EAV Ercolano: treni promessi e disagi dei pendolari

Il 26 Maggio scorso, il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto ha pubblicato un video sulla sua pagina facebook in merito alle ultime novità sulla stazione EAV di Ercolano Scavi, ormai l’unica fermata della Circumvesuviana attiva nella città della provincia di Napoli.

Secondo le ultime novità, il treno direttissimo della tratta Napoli- Sorrento non effettuerà più fermata a Ercolano, passando direttamente da Torre del Greco a San Giorgio a Cremano. A questa soppressione di fermata dovrebbe fare fronte un’implementazione promessa delle corse di questa tratta, che aumenterebbero a un treno ogni 18 minuti, senza contare i treni turistici previsti sulla tratta.

Questa promessa di un incremento di materiale rotabile non è nuova all’orecchio dei cittadini ercolanesi, i quali non solo lamentano la soppressione parziale della fermata Ercolano Miglio d’Oro, ma che ormai sono quasi assuefatti dalle modifiche agli orari dei treni della Circumvesuviana ed ai troppi ritardi e disagi del servizio.

L’ira dei pendolari

Il video sul profilo del primo cittadino di Ercolano ha naturalmente suscitato l’ira dei pendolari e di tutti coloro che utilizzano la Circumvesuviana per lavoro e/o per seguire lezioni scolastiche e universitarie. In molti commenti, infatti, si è menzionato che l’idea di avere fantomatici treni ogni 18 minuti è quasi fantascienza per tutti coloro che sperimentano i continui disagi e disservizi del servizio di mobilità EAV su rotaie e su ruote, e che per molte persone l’idea di poter utilizzare il treno direttissimo (che teoricamente dovrebbe percorrere la tratta Napoli Sorrento in meno tempo rispetto ai treni normali) è una comodità su cui fanno e vorrebbero continuare a fare affidamento a fronte delle soppressioni e dei ritardi continui da parte dei treni ordinari.

Inoltre, i commenti al video sottolineano come questo tipo di decisione favorirebbe solo la dimensione turistica del trasporto da e per Ercolano: infatti non verrebbero toccati i treni turistici del Campania Express, che non vengono minimamente usati dai pendolari a causa dell’elevato costo del biglietto.

Turismo sì, ma a che prezzo?

La tutela di un fantomatico servizio turistico di trasporto esclusivo e di creare una città a misura di visitatore (tra l’altro idea non starebbe comunque in piedi, dati i disservizi riguardanti la raccolta differenziata, la sporcizia di alcune zone e le deblattizzazioni programmate) che finisce per creare danno alle persone “ordinarie” che popolano Ercolano e che hanno l’esigenza di spostarsi per lavoro o altre finalità non può essere utilizzata come specchietto per le allodole per dare la parvenza di una gestione virtuosa della città.

È tempo che il sindaco Buonajuto comprenda che la priorità assoluta è garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini partendo dall’ascolto del Comitato contro l’Aumento della TARI, oppure sulle istanze di quelli che abitano nelle zone di Via Belvedere, non solo attrarre i turisti e di favorire una ipotetica immagine da cartolina di una città che sta esprimendo il suo dissenso su tante decisioni prese dall’amministrazione comunale.

I cittadini di Ercolano sono (o almeno dovrebbero essere) i veri protagonisti della vita urbana, poiché sono coloro che abitano, lavorano e si dedicano alla crescita e allo sviluppo della comunità locale. Pertanto, è fondamentale che l’amministrazione ercolanese tenga conto delle loro necessità primarie; una città che si preoccupa della felicità e del benessere dei suoi abitanti avrà un impatto positivo anche sul turismo, poiché offrirà un’esperienza autentica e accogliente per i visitatori non solo basata su finte ZTL a beneficio di pochi, ma costruita su una reale prosperità di Ercolano, che diventerebbe una comunità prospera e armoniosa.

Si auspica che il primo cittadino di Ercolano comprenda che, quindi, il beneficio di pochi non debba andare a discapito della vita dei molti che lavorano e si dedicano alla crescita e allo sviluppo della comunità locale, e che soprattutto desidererebbero una serie di servizi efficienti ed adatti a poterlo fare con serenità e precisione.