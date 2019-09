Un concerto jazz sulla ‘voce’ del Vesuvio, evento a Quota 1000

Una veste insolita, per il gigante dormiente, con un nome che è tutto un programma: ‘Concerto Vesuviano Jazz and Rocks’. Un progetto scientifico musicale che nasce dalla collaborazione tra la Città Metropolitana di Napoli, l’Ordine dei Geologi della Campania, l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, E-Music, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Comune di Ercolano e i Licei Musicali della Città Metropolitana di Napoli.

L’accattivante progetto di stampo scientifico e musicale si è tenuta oggi a Quota 1000 metri. Col Sindaco Metropolitano Luigi de Magistris tanti appassionati e semplici curiosi che gratuitamente hanno potuto godersi un evento semplicemente irripetibile.

A rendere possibile l’insolita esibizione è la E-Music (Musica Elettromagnetica), che nasce dal frutto della trasformazione in note musicali (sonificazione) della risposta del sottosuolo ad un impulso specifico EM (elettromagnetico). In pratica, i geologi ‘hanno ascoltato il respiro, la voce’ del Vesuvio, e la trasformeranno in una sequenza di note. La traccia trasferita ai musicisti (il #quartetto jazz di Marco Guidolotti SAX – il sassofonista, tra l’altro, della band della trasmissione RAI ‘Ballando con le Stelle’ – con Felice Tazzini al piano, Valerio Vantaggio alla batteria e Francesco Pierotti al contrabbasso, coadiuvati dal responsabile artistico del progetto EMusic, il chitarrista Stefano Pontani), chiamati ad interagire, improvvisando, con i suoni prodotti dal Vesuvio, in una sorta di jam session, dove il ruolo di leader verrà svolto proprio dal vulcano..

L’iniziativa è iniziata alle ore 13.00, con ritrovo sempre a Quota 1000. Così come il concerto preceduto da una breve presentazione scientifica

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta ha allestito uno stand espositivo per attività di educazione ambientale.

“È un’iniziativa straordinaria – ha affermato il Sindaco della Città Metropolitana, Luigi deMagistris, che ha promosso l’evento con il supporto del Consigliere Metropolitano Delegato al Parco del Vesuvio, Michele Maddaloni – per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio. Un progetto affascinante, che consentirà di porre il Vesuvio all’attenzione del mondo intero e di far comprendere a tutti, specie in un momento difficile come questo in cui l’ambiente subisce attacchi da tutte le parti, la necessità di rispettare ciò che ci circonda, perché è materia che ‘vive’ intorno a noi, dalla quale dipende anche la qualità della vita nostra e di quella dei nostri figli”.

“L’evento ‘Concerto vesuviano’ – ha spiegato Egidio Grasso, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Campania – rientra tra le tante attività che l’Ordine dei Geologi della Campania sta programmando per avvicinare il cittadino alla geologia ed in particolare ai rischi geologici. Il fine ultimo, ben noto a chi ci segue da qualche anno, è quello di aumentare la consapevolezza del rischio nel cittadino”.

“Come Ente Parco – ha sottolineato Agostino Casillo, Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio – abbiamo deciso di autorizzare e supportare questa manifestazione poiché unisce un momento musicale con un approfondimento scientifico sulle straordinarie caratteristiche geologiche del nostro Vulcano. Manifestazioni come queste confermano il rinnovato fermento presente sul nostro territorio, figlio del processo di rilancio del Parco Nazionale del Vesuvio che stiamo realizzando”.