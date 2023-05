Ercolano: no all’aumento della TARI 2023

Il 27 aprile scorso il Consiglio comunale della città di Ercolano ha approvato il nuovo piano tariffario della TARI 2023 che, seppur minimi, prevede nuovi aumenti.

Il Comitato Cittadino Contro l’Aumento della TARI (CCCAT) di Ercolano, è stato costituito proprio per respingere l’ingiusto aumento della tassa dei rifiuti a partire da dicembre 2022.

Il Comitato cittadino

Il CCCAT da subito, attraverso una articolata lotta fatta di assemblee popolari, manifestazioni e cortei cittadini, denunce fatte mezzo stampa, TV locali e regionali come il TGR Campania, con la promozione di incontri e dibattiti pubblici sul tema della raccolta rifiuti, è stato capace di strappare alcuni impegni da parte dell’amministrazione comunale: – l’impegno a non aumentare di nuovo le tariffe per il 2023 sull’ultima rata,criprendere la distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata che non avveniva da anni, ottenere un maggiore controllo contro gli sversamenti abusivi in varie zone della città, anche se su quest’ultimo punto c’è ancora tanto da fare.

Il CCCAT nel corso delle sue numerose azioni ha richiesto di recente di incontrare l’amministrazione, anche attraverso i legali dall’Associazione di Base dei Consumatori (A.Ba.Co) e con gli stessi componenti del Comitato, per una conciliazione mirata ad ottenere il rimborso di parte delle cifre che i cittadini hanno pagato sulla rata TARI del 2022. Nonostante due richieste di incontro, gli esponenti della giunta comunale non si sono fatti vivi.

Le mancate risposte dell’amministrazione

Nel concreto questa Amministrazione non fa nulla per contrastare gli sversamenti illegali e pericolosi, tanto nelle aree centrali quanto in periferia. Inoltre mancano in assoluto interventi per educare i cittadini alla raccolta differenziata; non vengono promossi incontri con la popolazione e non vengono coinvolti i giovani nelle scuole sul tema della difesa dell’ambiente. Sembra, infatti, che l’unico mezzo per riuscire a portare nelle casse del Comune di Ercolano gli 11 milioni necessari a far fronte il costo del servizio di raccolta rifiuti sia quello di aumentare e tenere alte le tariffe per coprire di fatto chi evade. Questo è quanto è emerso nella seduta del Consiglio comunale del 27 aprile.

Bisogna però sottolineare che il nuovo piano tariffario, a differenza degli altri anni, non è stato votato all’unanimità. Ci sono stati infatti 3 voti contrari. Questo a significare evidentemente, che la protesta lanciata dal CCCAT ha sollevato qualche problema e creato un moto di coscienza in chi si è opposto, giustamente, ai nuovi aumenti contenuti nell’ultima delibera approvata.

Il Ricorso al TAR

Chiaramente Il Comitato Cittadino non ci sta ad accettare il pagamento di una tassa cosi esosa e metterà in campo ogni iniziativa per contrastarla.

Su questa nuova delibera, con la partecipazione di tutta la comunità ercolanese, A.Ba.Co. e il suo team di avvocati, si opporranno con fermezza. Contro la Delibera in oggetto presentando ricorso al TAR della Campania in quanto indiscutibilmente giusto.

Il Comitato intende portare avanti la vertenza insistendo sull’incapacità da parte dell’Amministrazione del Comune di Ercolano a recuperare le tasse per i rifiuti dei cittadini evasori; non nello specifico quelli che evadono per indigenza, che andrebbero invece aiutati perché privi di redditi adeguati per vivere dignitosamente, ma coloro che hanno i mezzi finanziari per pagare la TARI e che invece eludono tale tributo. Proprio su questi l’amministrazione si mostra moralmente debole, preferendo spalmare l’ammanco delle casse comunali vessando chi già paga.

Per questi motivi e per continuare la protesta contro i rincari ingiustificati alla tassa sui rifiuti, Domenica 21 maggio in piazza Trieste dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il CCCAT terrà un’assemblea popolare per discutere sul da farsi ed avviare da subito la procedura legale a cui tutta la cittadinanza ercolanese è stata invitata a partecipare.