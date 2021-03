Fiumicino, Anselmi: “Riaperti i termini per richiedere riduzione tassa rifiuti”

“Poco fa, in consiglio comunale, è stata approvata all’unanimità la delibera di giunta che proroga le scadenze delle rate della Tassa dei rifiuti”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Anna Maria Anselmi.

“Grazie a questa delibera, la scadenza della prima rata è prorogata al 31 luglio (invece del 30 giugno)- spiega l’assessora – e la seconda al 30 novembre (invece del 30 settembre). Inoltre abbiamo recepito l’emendamento firmato da alcuni consiglieri che sposta anche la scadenza per la presentazione delle domande di riduzione rinviandola a 15 aprile”.

“Quindi anche le domande presentate dopo la scadenza precedente, ma entro il 15 aprile – sottolinea Anselmi – saranno esaminate e, se complete della documentazione richiesta, approvate”.

“E’ un provvedimento che vuole venire incontro alle famiglie e alle imprese del territorio – conclude l’assessora – in un momento di difficoltà economica come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Molte persone, hanno perso il reddito e diverse imprese sono costrette a continui stop&go con le conseguenti perdite in termini di guadagni”.