Fiumicino, Anselmi: “Oggi giornata della salute e sicurezza sul lavoro”

L’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi parla della Giornata mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

“Oggi, 28 aprile 2021, si celebra la Giornata mondiale della Salute e Sicurezza sul Lavoro. Non è ammissibile che, ancora oggi, i lavoratori non siano del tutto tutelati sul loro posto di lavoro. Nel 2020 i casi mortali sono stati 1270, con un incremento del 16,6% rispetto all’anno precedente (dati Inail).

Circa un terzo di questi è da attribuire al persistere della pandemia. Lavoratori, enti e governi attivi in collaborazione con la OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) stanno promuovendo “una cultura della salute e della sicurezza” per incentivare l’adozione di queste tematiche sui luoghi di lavoro.

Va sottolineato – prosegue – che, a prescindere dal settore in cui si opera, è importante garantire a tutti i lavoratori, luoghi di lavoro sicuri e ridurre il più possibile l’esposizione ai rischi, quali incidenti, infortuni e morti. Nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, meglio conosciuto come D.lgs 81/08, è incluso non solo ciò che riguarda la tutela fisica, ma anche gli aspetti psicologici e valoriali della persona.

Ciò nonostante è doveroso e opportuno ricordare che ognuno deve fare la sua parte al fine di tutelare se stesso, a partire dalle Istituzioni e dai datori di lavoro. Con l’augurio e con la speranza che anche da questa giornata si lavori affinché vengano ridotte a zero le morti, gli infortuni e gli incidenti sul lavoro”.