Della Ragione: “Bacoli cambia volto, la città dei bambini”

È un afflusso record! Sono tantissimi i bambini delle scuole d’Italia che, ogni settimana, stanno venendo in gita a Bacoli. In migliaia. Arrivano dal Lazio, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata. Ed, ovviamente, giungono nella nostra città da ogni comune della Campania. Li incontriamo, dalla mattina alla sera, in Piazza Enzo Rigatti a Baia, al Parco Cerillo, in Villa Comunale, nell’Area Giochi di Bellavista, nel Parco Vanvitelliano del Fusaro. Sono tantissimi. Arrivano in pullman, e trascorrono intere giornate nel nostro paese. Dalla Piscina Mirabilis alla Terme di Baia, dal Castello Aragonese al Real Casino Borbonico. Dal Parco Archeologico Sommerso all’Anfiteatro Cumano. Dalla spiaggia di Miseno a quella di Miliscola.

Tutto, ma proprio tutto

A portata di mano. Sono davvero una gioia, per tutti. E rappresentano un importante indotto economico per la nostra città. Mangiano qui, prendono qui il gelato, si divertono lungo il territorio. Spesso, pernottano qui. Tra monumenti e parchi pubblici. Cultura e relax, studio e divertimento. Bacoli sta diventando sempre più meta privilegiata per le gite scolastiche. È un orgoglio enorme. Perché questi bambini torneranno a casa e, sicuramente, chiederanno di tornare con le loro famiglie in questo angolo di estrema bellezza. Insieme, stiamo facendo cose davvero importanti. Bacoli cambia volto. La città dei bambini. Un passo alla volta.