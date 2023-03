Campionato mondiale skateboarding, Ferrara (M5S): “Città Metropolitana di Roma, accordo di forze in sinergia, obiettivo: le qualificazioni olimpiche di skate a Roma”

“Il Consiglio metropolitano della città di Roma ha approvato un nostro Ordine del Giorno con il quale il Gruppo M5S ha chiesto al sindaco ed al delegato allo sport della città metropolitana di fare quanto in loro potere per l’ottimale organizzazione e promozione del Campionato mondiale di skateboarding, che si svolgerà a Roma e ad Ostia.

Consapevoli che lo skate è uno sport sempre più amato da giovani e meno giovani e che la maggior parte degli skate park del Lazio si trovano in Comuni della città metropolitana, lo skatebording word championship può e deve coinvolgere ampie fasce della popolazione, formando i ragazzi in età scolastica. In tale contesto, lo skate non può che essere un volano per la crescita sociale ed economica della città metropolitana e per le sue piccole e medie imprese.

Abbiamo dunque chiesto ed ottenuto l’approvazione del Consiglio. Sentiti ringraziamenti vanno in primis al sindaco della città di Roma metropolitana Roberto Gualtieri ed al delegato per l’edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione Daniele Parrucci, per aver condiviso con noi l’idea di agire insieme, con il massimo impegno, per la riuscita di questo grande evento.”

Lo dichiara il Consigliere della Città Metropolitana di Roma Capitale e vice presidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara