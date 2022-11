Centro Anziani Aranova, Tripolini (FdI): “Tenuto in piedi grazie all’incessante impegno di chi ci lavora”

Passione e impegno costante nell’aiutare il prossimo: questo è il duro lavoro che porta avanti chi gestisce un centro anziani. Siamo andati a visitare il centro anziani di Aranova e non possiamo fare altro che lodare le modalità di gestione da parte di persone che dedicano il loro tempo a fare in modo che tutto funzioni alla perfezione.

Certo, le condizioni in cui lavorano non sono le migliori, con piccoli spazi a disposizione e poche possibilità.

Ma è proprio questo che rende il loro lavoro ancora più prezioso: ciò nonostante riescono a tenere in piedi il centro anziani e le varie attività che si tengono all’interno di esso come yoga, computer, ballo e molte altre. Il tutto solo con le proprie forze ed a carico loro.

A loro va il nostro plauso ed un grande ringraziamento, perché con questo impegno rendono fruibile un servizio indispensabile per la collettività. In particolare, ringraziamo il presidente Spartaco Pisano, Pasquale Mazzei uno dei consiglieri e in generale a tutti coloro che collaborano tra consiglieri e iscritti al circolo.

Così in una nota Gianluca Tripolini di Fratelli d’Italia