Aranova, Vona-Calcaterra: “Interventi migliorativi nei parchi, si parte da via Raulich”

“Si sta concludendo la prima fase di restyling dei parchi del Comune, iniziata dopo l’estate e messa a punto dall’Ufficio Verde Pubblico con fondi stanziati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. In questi giorni si sta intervenendo ad Aranova, in particolare nell’area verde in via Raulich recentemente intitolata dall’Amministrazione ai due ragazzi scomparsi prematuramente Pietro Giuli e Matteo Fani”. Lo dichiarano la Presidente del Consiglio Alessandra Vona e il capogruppo del Partito Democratico Stefano Calcaterra.

Nel dettaglio

“Nel dettaglio – spiegano – nel parco di via Raulich si realizzerà una staccionata in legno per una lunghezza di circa 25 metri, in sostituzione di quella presente deteriorata. Si sta anche posizionando una nuova pavimentazione antitrauma a norma sotto le altalene, dell’ampiezza di 18 mq. Altri interventi sono previsti: nel parchetto di via Cuglieri, dove sarà rimossa e smaltita una vecchia struttura in ferro per esercizi ginnici e dove saranno installate due nuove panchine; nel parco di via Siliqua dove, tra le altre cose, sarà installato un gioco a molla; nell’area verde tra Via Siliqua e Via Uras saranno installati 100 metri di recinzione per la creazione di un’area cani rettangolare di circa 589 mq, con cancelletto pedonale, oltre all’installazione di due panchine, una fontanella, un cestone e cartelli informativi. Tutti i nuovi giochi installati ovviamente saranno a norma e accessibili anche ai disabili”.

“Sono interventi – concludono – attesi da molto tempo dalla cittadinanza e che finalmente vedono la luce. Ringraziamo l’assessorato all’Ambiente e gli uffici per l’attenzione dimostrata alle aree verdi della località di Aranova, che necessitavano queste migliorie per risultare sempre più accoglienti per famiglie, proprietari di cani e residenti”.