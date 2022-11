Lezzi: “Eccoci qui ad assistere al balletto dei novelli paladini dei diritti dei deboli”

Eccoci qui ad assistere al balletto dei “novelli paladini dei diritti dei deboli”, a chi si eleva a guerriero coraggioso contro la possibilità di creare “regioni di serie A e regioni di serie B”.

Vi do una notizia, campioni, i divari nel Paese ci sono già e sono tanti. Sono territoriali, economici, salariali, sociali, infrastrutturali.

Ci sono tra nord e sud, tra centro e periferie

Faccio un esempio, che ci sia o no l’autonomia differenziata, la splendida Calabria vi sembra sia parte della stessa Nazione del meraviglioso Veneto?

Questo si dovrebbe affrontare, a muso duro, prendendosi le responsabilità di questo plateale monumento all’offesa della nostra Costituzione.

Non si affronta perché non è un errore ma una precisa strategia di partito, di tutti i partiti, che coltivano la miseria e le difficoltà perché restino un appetitoso bacino di voti pronto a rispondere alla chiamata del barone di turno.

Non c’è regione del sud che non sia attraversata da scandali che riguardano lo scambio elettorale. Voti in cambio di posti di lavoro che vedono sempre come protagonista la sanità. Mentre i cittadini pugliesi, calabresi, campani ed in generale tutti quelli del sud, che si ammalano, sono costretti alla tragica emigrazione nelle regioni del nord per conquistare cure adeguate, i loro amministratori utilizzano il loro diritto alla salute come un bancomat fornitore di consenso.

Ora i presidenti di regione mostrano i muscoli a difesa di cosa? A me disgusta questo modo di operare, disgusta la faccia tosta che hanno quando parlano di diritti.

Lombardia

Dall’altra parte, ci sono arroganza, saccenteria e prepotenza del ministro Calderoli che, per spuntare le elezioni in Lombardia, è pronto ad approvare una legge che cristallizza la situazione infischiandosene altamente delle conseguenze.

Meloni, anziché bearsi dei “successi” internationali da cui torna a mani vuote, dovrebbe individuare un percorso puntuale, preciso e condiviso per attuare la Costituzione in tutte le sue parti rispettandola in tutte le prescrizioni. Dovrebbe definire termini di intervento immediato nelle regioni inadempienti perché i cittadini non possono pagare le inadeguatezze dei partiti. Questo dovrebbe essere fatto prima di soddisfare la sete di consenso che accomuna i suoi alleati con “i novelli paladini dei diritti dei deboli”.



