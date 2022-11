Fratoianni: “Prosegue senza freni la Strage di Stato sui posti di lavoro”

In poche ore due feriti gravissimi in Lombardia schiacciati da una gru, mentre un muratore 67enne caduto da un’impalcatura ad Ivrea è morto dopo un mese di sofferenze.

Indifferenza totale

Prosegue senza freni la Strage di Stato sui posti di lavoro, nella totale indifferenza del governo Meloni. Troppo impegnato in altro, tra un respingimento in mare di poche centinaia di naufraghi e il teatrino intriso di propaganda e ipocrisia contro la Francia.

Oggi i giornali son pieni delle interviste di ministri ed esponenti della destra condite di indignazione, accuse ed allarmismi. Ma non per gli omicidi sul lavoro, bensì contro le Ong che salvano vite in mare.

Non c’è altro da aggiungere.



