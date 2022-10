Municipio X, Ferrara, Ieva, Di Pillo, Paoletti (M5S): “Rischio di alluvioni, 50 milioni per la cassa di espansione sul Canale Palocco sono una follia. Si a nuovo progetto ma facciamo presto”    

“Nel Municipio X ci sono delle aree, fortemente urbanizzate, che si trovano a valle di altre bonificate da una fitta rete di canali. Con le piogge, specie se torrenziali, il verificarsi di inondazioni ed allagamenti è molto probabile.

Sono aree ad alto rischio di dissesto idrogeologico e ne sono consapevoli anche i residenti che ricordano in particolare due inondazioni – la più recente nel 2014 con decine di famiglie costrette all’evacuazione e con molti edifici lesionati, l’altra in cui ha perso la vita un uomo, nel 2011, appena due anni prima. Per il risanamento idrogeologico, l’amministrazione Raggi ha commissionato uno studio al Dipartimento di Ingegneria di Roma Tre dove si sono individuati criticità e interventi di rimedio in ordine di priorità. Tra questi interventi, due rivestono priorità assoluta e se ne raccomanda la realizzazione: una cassa di estensione cioè una vasca di contenimento della piena delle acque su Canale Palocco ed un sopravanzo arginale a monte di via Di Saponara.

A motivo di ciò, nel 2019, la regione Lazio, su richiesta dell’assessore all’ambiente del Municipio X nella Giunta Di Pillo, ha accorpato i due progetti e li ha caricati sulla piattaforma ReNdis, passaggio fondamentale per ottenere i finanziamenti, pari a 8.187.000 euro. Nel 2021 il Dipartimento SIMU Opere Idrauliche ci avverte che i costi relativi al progetto sono incrementati fino a 51.223.991,12 euro. Considerata l’enormità della cifra per le casse del Comune di Roma, il Dipartimento SIMU ha fatto richiesta di fondi PNRR ma li stiamo ancora aspettando.

I lavori di risanamento idrogeologico sono improcrastinabili, non possiamo stare fermi nell’attesa dei finanziamenti UE perciò chiediamo al sindaco Gualtieri di concludere al più presto un accordo con il Consorzio di Bonifica del Litorale del Nord per la nuova progettazione della cassa di espansione su Canale Palocco e dell’argine su via Di Saponara ed altresì chiediamo di prendersi direttamente carico dei finanziamenti relativi, così da contenere i costi rispetto a quelli stimati dal SIMU. È passato troppo tempo, la giunta Gualtieri si comporta come se il rischio idrogeologico non esistesse.

Pensa all’inceneritore e nel Municipio X ad ammodernare strade, ad abbandonare al degrado parchi ed a recintare senza bonificare, tutti atti e non fatti di prevenzione finalizzati immediatamente all’incolumità ed alla salute dei suoi concittadini.”

Lo dichiarano in una nota, il consigliere capitolino e vicepresidente dell’Assemblea Capitolina Paolo Ferrara ed i consiglieri del Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti