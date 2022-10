PaP: “Dalla Meloni liberismo sfrenato, nessun freno alle disuguaglianze”

E’ stata la stessa premier a riassumere direttamente con una frase il cuore della politica economica e sociale del nuovo governo: NON DISTURBARE CHI VUOLE FARE (fare profitti, aggiungiamo noi).

Il discorso di Giorgia Meloni si è concentrato tutto sul lasciare mano libera alle aziende, su incentivi, sgravi, promozione del made in italy e in particolare dell’agroalimentare e del tessile di lusso (d’altronde gli hanno dedicato un dicastero). L’Italia deve essere “attrattiva” per gli investitori, questa la priorità. Meloni parla di una “rivoluzione culturale nel rapporto tra Stato e sistema produttivo”.

Meno regole e meno tasse per le aziende (già si parla di “tregua” i per le PMI che non riescono a pagare), una formula che di solito si traduce in meno sicurezza e tutele per i lavoratori, e aumento della pressione fiscale a carico delle fasce popolari.

Spariscono completamente i lavoratori, i salari bassi, il lavoro povero, il contrasto alla disoccupazione. E’ feroce l’attacco al reddito di cittadinanza, come prevedibile.

Un governo tutto dalla parte dei padroni e lontano dai lavoratori e dalle famiglie che si stanno impoverendo sempre più.

UN ASSETTO POLITICO REAZIONARIO E CONSERVATORE

Il discorso della neopremier è un fiorire di riferimenti a santi, italica cultura, valore della patria, elogi alle forze armate, sacrificio eroico, e via discorrendo.

Meloni rinnega il fascismo (davvero in questo paese si può dire tutto e il contrario di tutto) ma non perde tempo ad attaccare l’antifascismo. Parla e disegna un orizzonte politico e istituzionale conservatore e destrorso, e non c’è ringraziamento alle donne italiane che tenga.

Mette subito le cose in chiaro l’annuncio di voler trasformare l’Italia, tramite riforma costituzionale, in una Repubblica Presidenziale. Prosegue poi sul suo pezzo forte, col più classico degli AIUTIAMOLI A CASA LORO: visto che non volete ascoltare blocco navale – citiamo testualmente – dico che fermeremo la selezione degli scafisti. Non vogliamo mettere in discussione il diritto all’asilo politico, sbraita Giorgia, mentre il suo neo ministro degli Interni si prepara a bloccare, proprio in queste ore, lo sbarco di centinaia di persone salvate dal mare dagli attivisti delle ONG.

E poi ancora l’insopportabile retorica del merito e dei prestiti d’onore per gli studenti di scuola e università, foglie di fico indecenti per nascondere e alimentare esclusione scolastica, povertà educativa e disuguaglianze.

IL FUTURO DELL’ITALIA: DENTRO LE LOGICHE GUERRAFONDAIE E LONTANISSIMO DALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Incredibile come si cambia pur di stare al govenro. Arrivata a più del 20% dei voti e alla guida dell’esecutivo di centrodestra, Giorgia Meloni chiude nel cassetto il sovranismo da propagandista a cui ci aveva abituato. Il suo discorsoè tutto un prostrarsi ai piedi di Alleanza Atlantica, Stati Uniti, Unione Europea. D’altronde ad ascoltarla, in prima fila, c’è niente poco di meno che il capo missione dell’ambasciata USA in Italia.

Di opporsi alla guerra non se ne parla nemmeno lontanamente, di lavorare perchè l’italia promuova un cessate il fuoco e una trattativa diplomatica e seria per arrivare alla pace neppure. Il futuro del paese è pienamente invischiato nelle logiche guerrafondaie e criminali, anche se queste stanno stanno distruggendo il mondo.

Ma questo a Meloni non interessa

Così come non interessa la catastrofe ecologica in atto. La premier è pronta, in nome della crisi energetica, a trivellare i fondali italiani, finalmente togliendosi dalle scatole gli “incomprensibili veti” degli ambientalisti. Lo dice in un paese in cui catastrofi climatiche, dissesto idrogeologico e scarsa tutela del territorio, hanno ammazzato centinaia di persone negli anni. E mentre lo dice applaude nel ricordo dei morti dell’alluvione delle Marche, avvenuto appena un mese fa. Perchè, ricorda Giorgia Meloni, il vero ecologismo è “conservatore”.

Le stime dei prossimi mesi per il paese sono critiche: inflazione alle stelle e impoverimento, recessione prevista per inizio 2023, venti di guerra sempre più forti. Siamo nel pieno di una tempesta, conclude Giorgia Meloni, e ha ragione. Quello che non dice è che non siamo tutti sulla stessa barca. E noi non siamo disposti ad affondare per gli interessi di una minoranza di ricchi e potenti che lei protegge!



