Collot: “4 euro l’ora, così le paghe che fanno concorrenza al Reddito di Cittadinanza”

Scorrendo stamattina qualche notizia, mi sono imbattuta in questo articolo, che ovviamente come tutte le notizie che smontano le retoriche di Confindustria e del governo ha ricevuta poca attenzione. Sul portale Silav della Regione Sicilia, che collabora con i centri per l’impiego sempre sottodimensionati e che è consultato anche dai percettori del reddito, propongono paghe sotto quelle previste dal contratto collettivo nazionale.

Urgente introdurre il salario minimo

È urgente l’introduzione per legge di un salario minimo orario di almeno 10 euro. E anche nel caso appena riportato, significherebbe un aumento ben oltre i minimi contrattuali: ciò che è indispensabile di fronte all’inflazione e al caro-bollette!



var url377649 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=377649”;

var snippet377649 = httpGetSync(url377649);

document.write(snippet377649);